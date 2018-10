El Ayuntamiento hace balance tras el Mig Any

Policía Local, servicios de mantenimiento municipales, infraestructuras y limpieza, coordinados desde el departamento de Fiestas del Ayuntamiento han trabajado para el correcto desarrollo de los diferentes actos y para que la ciudad recupere su estado lo antes posible.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

El desfile del sábado y las celebraciones posteriores en el solar de Marialice contaron con un refuerzo extraordinario de los servicios de limpieza. También se instalaron más contenedores de residuos orgánicos y de reciclaje de vidrio, material del que se han recogido aproximadamente 500 kilos.

Las calles principales por las que discurrió el desfile estuvieron iluminadas en todo momento a través del encendido extraordinario de los focos de las avenidas de la Libertad, Ancha de Castelar y calle Alicante, en estas dos últimas vías la iluminación se prolongó hasta las cuatro de la madrugada. En cuanto a los efectivos policiales, se reforzaron durante el desfile y la discomóvil del sábado. Todos estos servicios fueron coordinados por el área de Fiestas.

El alcalde de San Vicente, Jesús Villar ha resaltado que “el Mig Any siempre es un incentivo no sólo para la fiesta, si no para la economía y el comercio local que se reactiva durante estos días en los que recibimos la visita de personas de municipios cercanos. Esta celebración marca un punto de inflexión en el calendario festero, con el que ya ponemos la mirada en las fiestas de 2019”.

“Este ha sido un medio año excepcional, fruto del trabajo coordinado de las diferentes áreas del Ayuntamiento, la Unión de Comparsas Ber-Largas y los festeros. Desde la concejalía de Fiestas queremos poner en valor las labores realizadas por todas las personas, en especial a la Unión, quiénes han estado pendientes en todo momento para que todas las personas hayamos podido disfrutar del Mig Any, la celebración con la que ya comenzamos a pensar en las fiestas del próximo año”, ha destacado la concejal de Fiestas, Asun París.

La edil de Servicios, Mariló Jordá ha destacado que “desde nuestra área trabajamos para que la ciudad de San Vicente vuelva a la normalidad en cuanto a limpieza para hacer compatible el disfrute de esta fiesta multitudinaria con un municipio limpio”.

La responsable de la Policía Local, Maribel Martínez, ha reseñado que “las fiestas han transcurrido con total normalidad y sin incidentes reseñables. Para estos días se ha realizado un refuerzo de los efectivos policiales que han velado porque las personas del municipio pudieran disfrutar de la fiesta con total seguridad”.