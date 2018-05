El Apocalipsis

× Ampliar Paco Carrión

Leyendo un libro un tanto fantástico que hablaba de un posible futuro apocalíptico, me han venido a la memoria las vivencias actuales que estamos padeciendo.

Esta especie de apocalipsis en que los mandamases políticos, banqueros y grandes-ricas empresas, nos están sumiendo a una gran mayoría a costa de enriquecerse ellos cada día más.

Lo estamos leyendo y viendo en los medios de comunicación a diario, los grandes sueldos de los antes mencionados, sin que tengan reparos en cobrarlos y subírselos cada día más a costa de nuestros impuestos, que algunos ya ni podemos pagar de lo elevados que son.

Y no digamos de los aún más pobres que se han quedado sin casa donde vivir, sin que los Bancos tengan misericordia de ellos. Y que me dicen de esos pobres niños que no pueden hacer las tres comidas diarias por falta de economía para ello.

Amigos lectores diréis que me repito de vez en cuando, pero es que esta situación me enciende… ¿no es apocalíptica para una gran mayoría?

¿Y las pensiones tan bajas y con la subida del 0,25%?

Creo que hay una posible solución al menos para paliar esto último, somos muchos millones de jubilados en España… ¿por qué no nos unimos y montamos un partido político?... ¿os imagináis los votos que conseguiríamos? Tendríamos mayoría absoluta con toda seguridad.

Si queréis que empecemos en San Vicente… adelante… contad conmigo.

Y… bueno… que Dios nos coja “confesaos”.