El Alcalde no descarta que los ediles "no adscritos" se incorporen al equipo de gobierno

En el pleno extraordinario correspondiente al mes de diciembre y celebrado el miércoles día 20, el Alcalde, Jesús Villar, no descartó que en la próxima reestructuración de gobierno los ediles no adscritos, Auxi Zambrana y Juan Manuel Marín, entren a formar parte del equipo de gobierno.

Cabe recordar que en el pleno de la pasada semana los presupuestos salieron adelante gracias al voto de los citados ediles, lo que hace temer a la oposición sobre posibles compensaciones a cambio de ese importante apoyo. A pregunta de la portavoz popular Mercedes Torregrosa, el primer edil no confirmó nada, pero tampoco negó esta posibilidad. Es más, se posicionó a la defensiva recordando al PP que “en la diputación se aprueban las cosas con los votos de los no adscritos e incluso en San Vicente el PP ya ha gobernado gracias a concejales no adscritos”. Una respuesta reveladora, a la espera de que en Enero se incorpore la nueva edil socialista que sustituya a Manuel Martínez y se perfile la nueva división de competencias, donde el principal punto de atención estará en quien se quede con Recursos Humanos, que ahora mismo es una bomba de relojería.

Precisamente sobre ese área, Villar confesó que “no hay una partida suficiente para hacer frente antes de final de año al pago de la productividad de 2017, por lo que la situación se regularizará en enero de 2018”. Esta manifestación fue de nuevo criticada por David Navarro (Si Se Puede), que volvió a pedir consecuencias políticas en una escena que se repite pleno tras pleno.

Acumulación de errores

Debido a “un error en la confección de sus nóminas”, cinco trabajadoras contratadas por el Ayuntamiento deben devolver ahora parte de lo cobrado.

Se trata de cinco empleadas contratadas al amparo del programa EMCUJU. El consistorio de San Vicente recibió una subvención de 123 mil euros para la contratación de personas jóvenes cualificadas, bajo la modalidad de contrato en prácticas, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las becarias comenzaron su labor a partir del 16 de agosto de 2017, percibiendo desde entonces sus retribuciones “de forma incorrecta”, tal como explican ahora desde el Ayuntamiento.

Por lo visto, han advertido un error “en los salarios ya que, al ser su contrato en prácticas, se debió abonar y consignar en el acuerdo de contratación y en los contratos el equivalente al 60% del salario calculado y adaptado a la subvención concedida, cuando en realidad se omitieron los salarios en el acuerdo y se consignó en el contrato y así se ha venido abonando, un importe equivalente al 100%”, según la explicación que se da desde el Ayuntamiento.

Se ha comunicado el error a las trabajadoras afectadas, indicándolas que “la regularización se va a realizar con varios meses con el fin de que la incidencia de la misma en sus nóminas futuras sea lo menos gravosa posible”.

El PP preguntó sobre ello en la sesión plenaria, aunque el Alcalde recordó que “estos errores no obedecen a decisiones políticas sino técnicas”.

Las obras del auditorio comienzan en enero

En el turno de preguntas, Mariló Jordá confirmó que las obras en el auditorio darán comienzo el 2 de enero, con un plazo previsto de 3 meses, por lo que podría estar inoperativo cerca de medio año (desde octubre de 2017 a abril de 2018).

Otra cuestión delicada que quedó pendiente del pleno anterior fue la realizada por el PP a José Luis Lorenzo sobre un recurso interpuesto por uno de los licitadores excluidos en el proyecto del nuevo pabellón polideportivo. El edil de contratación indicó que “se le excluyó porque no justificó su oferta”, informando de que “se ha denegado su recurso para evitar la paralización y se ha realizado un informe a fecha de 15 de diciembre”. Sin embargo, Lorenzo admitió la posibilidad de que el Ayuntamiento se pudiera ver involucrado en un contencioso administrativo.

Sobre el esperado mamógrafo, la edil de Sanidad, Begoña Monllor, no pudo confirmar la fecha en la que llegará a San Vicente, pero sí explicó que “la dotación está confirmada y será durante 2018”.