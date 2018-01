El Alcalde escribe su carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos:

Este año he sido muy bueno, pero en mi carta sólo quiero pediros una cosa para que se haga realidad en 2018. Me gustaría que me trajerais un concejal de Recursos Humanos que me dure todo el año, porque vamos camino de establecer un récord mundial. No me quiero olvidar de mis compañeros de corporación, que también se merecen regalos en este día tan especial.

Para mi colega de partido, José Luis Lorenzo, quiero pedir un nuevo pabellón, que sé que le hace mucha ilusión. Anda algo preocupado, porque es un contrato muy difícil de adjudicar, así que lo dejo en vuestras manos para que le ofrezcáis una ayudita.

Por supuesto, os escribo para que traigáis algún detalle a mis compañeros de Compromís. A Begoña le haría ilusión algún animalito, pero creo que el año pasado tuvo bastantes especies de las que ocuparse, así que voy a pediros unas obras express para el auditorio, que Ramón anda algo preocupado sobre el asunto.

Para Guanyar quiero pediros una calculadora, porque a Alberto Beviá se le ha roto la que tenía de tanto hacer cuentas para cuadrar los presupuestos. Nos hará falta para volverlos a sacar adelante al año que viene.

Para la oposición pediría saquitos de carbón, pero como en estas fechas hay que ser generoso, también quiero que os acordéis de ellos. A la sede de Sí Se Puede podríais llevar un buen surtido de tilas e infusiones, porque en los últimos plenos andan un poco nerviosos.

Para el PP tengo dos peticiones; por un lado les podríais traer un colector nuevo, para que dejen de darnos la lata con el tema. Aunque lo que más ilusión les haría sería una bajada del IBI, porque vaya añito que nos han dado. Como son dos cosas distintas, una la podrían compartir con Ciudadanos, ya que últimamente hay muy buena relación entre ellos.

Bueno, creo que por este año ya está. Espero que podáis cumplir nuestros deseos y el de todos los sanvicenteros. Nosotros prometemos seguir siendo muy buenos para no recibir carbón en 2019, que es año de elecciones.

Atentamente,

Jesús Villar (Alcalde de San Vicente del Raspeig)

*Aclaración: Esta carta la hemos escrito con cariño desde el Raspeig, en tono de broma y de forma totalmente irónica y desenfadada, con el objetivo de desearos a todos que paséis un feliz día de Reyes y afrontéis con humor el año 2018.