El activista social Agripa Hervás dará una charla sobre la situación de Grecia en la sede de Podemos San Vicente

Podemos San Vicente ha organizado una charla en la que analizará la situación de Grecia. Tendrá lugar el próximo jueves 15 de junio en la sede del partido, bajo el título “Grecia se desangra”, a cargo del activista social Agripa Hervás.

Desde Podemos San Vicente califican la situación del país heleno de la siguiente forma:

“La situación que vive Grecia es dramática. Los planes de recortes y austeridad que se aplican desde el 2010 han llevado a la población al borde del abismo. Desde entonces las pensiones se han recortado 12 veces, la economía del país se ha reducido un 27%, los griegos se han empobrecido una media del 40%.

En el 2015 el pueblo griego decidió cambiar de rumbo y votó a Syriza. Tsipras y Varoufakis intentaron convencer a la Unión Europea de que había que rectificar las políticas neoliberales, que los recortes no solo eran injustos socialmente sino que eran ineficaces económicamente pues la deuda no hacía más que crecer. Pero la Unión Europea doblegó la capacidad de resistencia del gobierno griego. No era una cuestión económica sino política, se trataba de castigar y escarmentar a Grecia, convirtiéndola en ejemplo de lo que le ocurriría a cualquier país que cuestionase lo más mínimo las directrices emanadas de Bruselas y Berlín. Por eso, se sometió al pueblo griego a nuevas raciones de una medicina que solo está provocando dolor y sufrimiento.

Todo ello ha generado una situación límite donde se juntan crisis humanitarias, como la de los refugiados, políticas, como el auge del fascismo, militares, como la amenaza territorial turca o medioambientales.”