Dos años de prisión por seccionarle un dedo a su exmujer

Denunciar una agresión no es la solución definitiva”, así de desalentador es el testimonio de una Sanvicentera víctima de violencia de género que tras haber sufrido una agresión por la cual perdió un dedo de la mano y condenado a su agresor a dos años de cárcel denuncia sentirse en situación de desamparo. No conforme con la sentencia por la que su pareja no ingresará en prisión esta mujer denuncia la falta de ayuda institucional que recibe en el municipio de San Vicente, solo en el Centro de la Mujer de Alicante ha encontrado respuesta.

× Ampliar Imagen de archivo de los juzgados de San Vicente

Aunque la sentencia dicta una orden de alejamiento no incluye la retirada de la custodia compartida de los dos menores, hecho que lamenta la denunciante, aunque retiran la pernocta de los menores en casa del padre.

La mujer afirma que sus hijos en la actualidad no quieren ver a su padre que vive en la vivienda de su pareja, no muy alejada de la agredida, a pesar de que en los juzgados consta otro domicilio que no es el real, según denuncia.

La sentencia de la Audiencia condena a dos años de prisión y a pagar 21.900 a la víctima por una “imprudencia grave con resultado de lesiones al arrancarle un trozo de dedo a su expareja con una puerta”. El hombre cerró la puerta de golpe cuando ella tenía la mano apoyada tras una discusión en el domicilio familiar. Los hechos ocurrieron a medianoche del pasado 16 de junio de 2015 en el domicilio de San Vicente que la pareja usaba para la custodia compartida de sus dos hijos. La mujer comenta que ese día ella acudió al inmueble y lo encontró especialmente sucio y con varios desperfectos. “Había platos en el fregadero desde hace 15 días, te quedabas pegado en el suelo de la porquería que había, habían excrementos de la perra y no los recogía y lo que más me preocupaba eran los cuartos de baño ya que nuestra hija tiene una insuficiencia renal y temía que sufriera una infección de orina, para ella sería fatal”, afirma la afectada. Ese día, según comenta, recriminó a su pareja el estado especialmente desastroso en el que encontró la vivienda lo que dio pie a una discusión que fue subiendo de tono y se convirtió en una agresión. El hombre la agarró fuertemente y comenzó a zarandearla y a empujarla. Dicha agresión le ocasionó visibles marcas en el cuerpo, visibles moratones, que presentó como prueba. La disección de la falange del tercer dedo de la mano derecha se produjo, según relata la denunciante, cuando su exmarido cerró la puerta de golpe y le pillo un dedo.

La versión que dio ante los tribunales es que no hubo intencionalidad. Pero, según relata el escrito de la acusación, aún después de escuchar los gritos de dolor de su exmujer que se encontraba en el rellano y golpeaba la puerta para recoger el trozo de dedo, no abrió la puerta y tuvo que ser su hijo de 12 años quien permitió a su madre entrar para recoger el trozo de miembro seccionado. El dedo no pudo ser reimplantado causándole un grave perjuicio no sólo estético ya que esta mujer es peluquera de profesión. Ante esto la víctima considera que la sentencia no refleja la situación en la que se encuentra “Pedíamos cinco años de cárcel por un delito de lesiones con deformidad, además está el agravante de no socorrer a una persona que necesita auxilio, quería que entrará en prisión para quitármelo de encima y poder estar tranquila y por el contrario ahora vivo con miedo porque veo en ocasiones su coche aparcado en frente de mi casa, no sé si un día me lo voy a encontrar”.

En este sentido, está mujer vive con miedo y lamenta que no se le hubiera concedido una pulsera GPS telemática a su exmarido que la alerte de los momentos en los que incumple la orden de alejamiento. También teme por sus hijos ya que el mayor testificó contra su padre en el juicio y, según afirma la mujer, es él el que ahora está sufriendo el maltrato del padre. De hecho el pasado martes 20 de diciembre se celebró un juicio penal, por una agresión con lesiones hacia su hijo.

Más apoyo institucional

Esta mujer se sintió especialmente dolida cuando tras ver en nuestro periódico a políticos enarbolando pancartas en contra de la violencia machista, ella y otras como ella, según nos explicó, se siente desamparada por el Ayuntamiento.

“Tras la agresión sufrí múltiples operaciones, dejé de trabajar durante un año, y solo cobraba 426 euros, tenía que elegir pagar mi casa o dar de comer a mis hijos y ahora tengo problemas con el banco. Desde el Ayuntamiento solo me dieron una ayuda puntual de 180 euros y tan solo encontré ayuda en el Centro de la Mujer pero se encuentra en Alicante en la calle García Andreu”, nos explicó.