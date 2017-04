Domingo de Ramos, domingo de robos

Una vecina de la zona norte de nuestra ciudad sufrió, el pasado Domingo de Ramos, la visita de los amantes de lo ajeno. Entre las 13h30 y las 16h30 del domingo, a pleno día, cuando esta vecina y su familia no estaban en su vivienda, en la calle San Pascual, en un edificio de 13 viviendas, los cacos forzaron la puerta blindada que daba acceso a la vivienda, dejando todo patas arriba, "incluso miraron en un falso techo", llevándose las joyas que encontraron y algo de dinero que tenían en una hucha, la tablet del niño, unas gafas. Preguntaron a los vecinos y nadie escuchó golpes ni nada raro. En cuanto a las fuerzas de seguridad la vecina se muestra muy decepcionada e impotente , "la policia solo te vale para poner la denuncia para el seguro, media mañana perdida en el cuartel". "Cuando llegué a casa, me llamó mi marido, y vi como lo habián dejado todo no pude parar de llorar" nos comenta la vecina. Al parecer los cacos también forzaron la puerta de la terraza del edificio.

