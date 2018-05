Doce años pagando unos terrenos que no puede utilizar

Una vecina, víctima de la crisis que vivió el sector de la construcción a mediados de la pasada década, nos hace llegar su caso, por el que lleva doce años pagando unos terrenos que ahora no puede “ni vender ni urbanizar en ellos”. La historia no tiene desperdicio, y seguramente no será el único caso en el municipio que haya pasado por algo similar, provocado por la fiebre urbanística.

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Antecedentes

Esta vecina, cuyo marido sufre una invalidez permanente, vivía desde 1998 en la Partida Canastell. Años después, “desde el Ayuntamiento nos dijeron que nos iban a expropiar la vivienda para ampliar la zona industrial”, por lo que se vieron obligados, allá por 2006, a adquirir los terrenos en cuestión. Finalmente, “una vez hechas las mediciones, la expropiación se paró”, pudiendo seguir habitando en la zona hasta la actualidad.

Burbuja Inmobiliaria

Sin embargo, la inversión ya estaba hecha en los terrenos de la UA (Unidad de Actuación) 55, donde una promotora tenía la intención de edificar varios chalets. “Nos dijeron que era suelo urbanizable”, avanza la afectada, quien cuenta que poco después la situación se paralizó y desde entonces no han encontrado una solución. “Hemos ido varias veces al Ayuntamiento, tanto antes como después del cambio de gobierno y no saben darnos explicaciones”, indica.

Al respecto, la edil de urbanismo, Marilo Jordá, confirma que “la urbanizadora dejó de construir en 2008 y desde entonces la zona está en barbecho”. Sin embargo, Jordá aclara que “el Ayuntamiento poco puede hacer al respecto, es una Unidad de Actuación que se debe ejecutar al completo, no podemos segregar las parcelas, y deben ser los vecinos quienes insten a la urbanizadora a que continúe los trámites o nos pida que resolvamos la condición de urbanizadora y tomen ellos la iniciativa”. Otra opción que tienen, según la concejala, es “dejar de pagar como urbano y que el suelo pase a ser rústico”.

Para Jordá “se trata de un problema provocado por la burbuja inmobiliaria”, recordando que “de los 14 sectores previstos para urbanizar sólo se llevaron a cabo cuatro, dos de ellos residenciales, los de las zonas de Almazara y Vicente Savall”. Las explicaciones no contentan a la vecina afectada, que considera que “fue el Ayuntamiento quien licitó la obra y aprobó la concesión, por lo que debe ser el Ayuntamiento quien se ocupe de hablar con la promotora (que es Raspeig Programas Urbanos) o busque a otra”. Al respecto, la edil se ha comprometido a “intentar localizar a la empresa, si existe, y sino dar la caducidad para empezar de nuevo”.