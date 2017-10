Diversas posturas sobre la imposibilidad de bajar el IBI en 2018

Tras anunciar Hacienda que paraliza la bajada del IBI aprobada en pleno, se ha desatado un cruce de acusaciones entre el PP, propulsor de la Moción, y el edil del área, Alberto Beviá.

× Ampliar Imagen del pleno en el que se aprobó la moción.

Los populares lamentan que “el equipo de gobierno no vaya a aplicar la bajada del IBI, incumpliendo un acuerdo mayoritario del pleno, en un momento en el que es posible afrontar esta medida que beneficiaría notablemente a los bolsillos de los sanvicenteros”. La edil Carmen Victoria Escolano señala que “el tripartito no puede escudarse en un problema de plazos para justificar la postura que dejaron clara en el pleno, cuando demostraron no tener la voluntad política de bajar el IBI”.

Carmen Victoria Escolano: “el tripartito no puede escudarse en un problema de plazos"

Los populares aseguran que presentaron la moción el día 22 de septiembre, ya que hasta esa fecha el ministerio de hacienda no había hecho pública la relación de municipios sometidos a actualización de los valores catastrales. Escolano recuerda un caso reciente, cuando “este equipo de gobierno aprobó la bajada del IBI el 25 de enero de este año con la obligación de entrar en vigor el 1 de marzo, sólo un mes y cinco días después, cuando ahora dicen que en tres meses no hay tiempo”. El PP considera que “las consultas públicas, motivo por el que justifica hacienda el retraso, pueden ser prescindibles por razones de interés público, como es el caso que nos atañe”.

Hacienda responde

Al respecto, el concejal de Hacienda, Alberto Beviá, ha insistido en que la rebaja del IBI para 2018 no puede ser efectiva por incumplir los plazos legales, y ha acusado a los populares de crear falsas expectativas a los ciudadanos con sus “enredos, falta de rigor y desconocimiento de la normativa”.

Beviá ha replicado los argumentos esgrimidos por el Grupo Popular según los cuales su propuesta sí puede aplicarse. En primer lugar indica que el Ayuntamiento ya conoció en abril (y así consta en el Registro de Entrada Municipal) que para este ejercicio no habrá en San Vicente actualización de valores catastrales y, por tanto, el “Grupo Popular podría haber realizado su propuesta con tiempo suficiente para respetar los plazos legales”.

Alberto Beviá: “El PP se basa en enredos, falta de rigor y desconocimiento de la normativa”

Sobre el argumento del PP de que la última modificación del IBI se produjo en un pleno de enero de 2017 y entró en vigor en marzo, y por tanto sí puede ahora tramitarse la pretendida bajada, el edil asegura que eso fue posible por la Ley de Haciendas Locales, que permite ampliar, al 1 de marzo, los plazos a los municipios con actualización de valores. “Pero en 2018 es imposible acogerse a tal moratoria porque San Vicente no está en el procedimiento de actualización”.

El edil ha recordado que hay un informe técnico que avala no continuar con el expediente para cambiar el tipo impositivo (del 0,7670 al 0.7287). Como el IBI se devenga el primer día del periodo impositivo (siendo éste coincidente con el año natural), el procedimiento debe estar concluido antes del 1 de enero de 2018. Y el informe constata que no hay tiempo material para llevar a cabo los trámites necesarios establecidos por la legislación.

El edil da por zanjado este asunto: “el Grupo Popular no ha llegado a tiempo, está enredando y creando unas expectativas a los ciudadanos que legalmente son imposible de cumplir, y nada tiene esto que ver con falta de voluntad política por nuestra parte. No obstante, está en su derecho de alegar lo que estime conveniente”. Y le recuerda que “todo el interés que ahora tiene por bajar los impuestos no lo practicaron durante los 14 años que gestionaron los ingresos del Ayuntamiento de San Vicente”.