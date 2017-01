Detectan varios alcorques sin replantar ni cubrir con riesgo de accidentes

El pasado mes de diciembre una mujer se lesionó en una costilla tras caerse en el alcorque de un árbol de la calle Pintor Murillo. Se trata sólo de uno de los lugares donde se han talado árboles que no han sido sustituidos por otros ejemplares. El grupo popular ha detectado al menos una decena de calles y plazas donde los alcorques no se han cubierto, lo que supone “un riesgo para los peatones”. El PP pide que se repongan los árboles que se talan siempre que sea posible y, en caso contrario, que se tape el hueco o se coloque una rejilla para evitar tropiezos y caídas.

Un ejemplo de esta situación se produce en la Plaza del Pilar, donde “el Ayuntamiento arrancó cinco naranjos situados enfrente del edificio de los médicos. Ya han transcurrido varios meses y, sin embargo, los árboles no han sido repuestos por otros a pesar de tratarse de una plaza peatonal, muy amplia y con bancos para sentarse”, señalan los populares.

“Además de no sustituir los árboles, el Ayuntamiento de San Vicente no ha cubierto los alcorques, lo que supone un evidente riesgo de caída para los viandantes ya que es una zona muy frecuentada por los vecinos y que no se encuentra suficientemente iluminada”, añaden

El grupo popular ha detectado este riesgo en al menos una decena de vías del municipio, entre ellas la calle Gabriel Miró, Lillo Juan, Pintor Murillo, San Carlos, San Francisco, San Juan o Aviación. En estas calles existen espacios habilitados expresamente para árboles, que no afectan al paso de los peatones y que se encuentran sin ningún ejemplar plantado y con los alcorques sin cubrir.

El grupo municipal del PP ha explicado que “recientemente se han dado casos de vecinos que han sufrido caídas por la falta de seguridad en estos alcorques, en algunos casos de gravedad y que ha obligado a los afectados a recibir atención médica y se encuentran de baja laboral”.

Además, el grupo popular entiende que “este problema se está viendo agravado por la falta de iluminación en determinadas calles de San Vicente, por lo que volvemos a exigir al cuatripartito que agilice la licitación del servicio de mantenimiento del alumbrado público, que lleva sin contrato desde el pasado mes de octubre y previsiblemente no se adjudicará hasta el mes de mayo”.