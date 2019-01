Defender su bienestar es tarea de todos

“La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados” Gandhi

La labor de ayudar animales de toda la gente que conozco, que se dedica en cuerpo y alma a ellos, nace desde dentro. No es un trabajo remunerado, al menos no económicamente, pero sí moralmente.

Somos muchos, un montón y cada vez más. Los que no tenemos horarios, ni fines de semana, ni festivos suficientemente importantes como para no salir a ayudar a un animal que nos necesita. No importa si es diciembre y hace mucho frío o pleno agosto y cuarenta grados. Muchos seguro que me entendéis.

Hablamos de una bolsa en un contenedor llena de cachorros recién nacidos. Un perro atado en una carretera nacional porque es tiempo de irse de vacaciones. Tu vecino que te avisa si hay un perro deambulando cerca. O desde otra parte de España si necesitan ayuda para evitar entre todos un sacrificio inminente.

Cada vez somos más los que nos movilizamos, creamos grupos de rescate, grupos de WhatsApp desde diferentes partes de España y así conseguimos ayudar a muchos.

No importa si eres voluntario, de una asociación o si simplemente quieres ayudar porque te apetece. Enserio, todos somos parte fundamental cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de un animal y salvársela. Sí, así, literal. Se la salvas porque la mejoras, porque lo vacunas, porque le das un hogar, porque le evitas el peligro de morir atropellado en una cuneta o porque simplemente le das refugio por unos días. Todo cuenta.

Se la salvas y además creces, aprendes y te haces mejor persona. Y gracias por hacerlo, porque entre todos conseguimos que este mundo, sea un poco mejor.

"Si nunca has ido a un albergue de animales, te invito a ir. Te invito a pasear perros que llevan semanas en jaulas y necesitan correr, jugar y un poco de cariño"

Como os decía, cada día somos más los que nos implicamos en proteger a los animales. En ser su voz cuando necesitan un hogar y empezar de cero. Al final, todos en nuestra vida alguna vez hemos empezado de cero alguna vez ¿no? Y recuerda, ellos solo nos tienen a nosotros para poder hacerlo.

Si nunca has ido a un albergue de animales, te invito a ir. Te invito a pasear perros que llevan semanas en jaulas y necesitan correr, jugar y un poco de cariño. Te invito a abrir las puertas de tu casa cuando encuentres un animal solo y perdido. Te invito a que te impliques, pero no por obligación, sino porque es labor de todos protegerlos. Es trabajo de todos cuidarlos y velar por sus derechos. Es tarea obligatoria ayudarlos si lo necesitan, porque recuerda que solo nos tienen a nosotros.

Así que te invito a disfrutar de ellos, a que recibas cariño y amor ilimitado, a que no te juzguen por tener un mal día. Te invito a que te esperen en casa y siempre te reciban con alegría y entusiasmo al verte.

Te invito a adoptar, a acoger, a ayudar. A que juntos hagamos que su vida y la nuestra, sea mejor. Os aseguro que la recompensa es enorme.