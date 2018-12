Decretazo del Alcalde hacia la Policía Local

Los sindicatos S.P.P.L.B. y CC.OO denuncian la aplicación de un decreto de Alcaldía en el que obligan a realizar servicios extraordinarios a los policías locales en sus días de descansos, vacaciones etc., sin haber partida presupuestaria, obligando a la plantilla a trabajar a crédito. Todo ello sin haber convocado a los sindicatos a negociar y llegar a un entendimiento haciendo gala del poco diálogo creando un crispación y malestar en toda la plantilla, lo normal es sentarse con la parte social y luego hacer el decreto, y no al revés. El equipo de gobierno y el alcalde al frente se comprometió hace meses a intentar dar una solución al problema, pero parece ser que no saben o no pueden solucionarlo y lo mas cómodo es funcionar a base de decretos. Y los engaños que este colectivo ha sufrido por parte de los políticos y que nos han llevado a esta situación. Nos sorprende que la actitud del Alcalde que siempre ha mostrado un talante dialogante con la parte social y en esta ocasión, seguramente mal asesorado, utiliza un decreto de dudosa legalidad para obligar a trabajar fuera de su jornada a un colectivo como la Policía Local que a lo largo de la legislatura ha demostrado que con diálogo y negociación se solucionan las diferencias.

Para empeorar aún la situación ha suspendido la vacaciones y días descansos en una fechas tan señaladas sin más justificación que la falta de personal, problema que vienen arrastrando desde que comenzaron la legislatura.

Todo ello, para que se puedan realizar eventos organizados por empresas privadas.