Continúan las multas a vecinos que circulan con su patinete eléctrico

La multa a un vecino por circular con su patinete eléctrico ya no es un hecho aislado. La semana pasada, concretamente el viernes (7 de septiembre), otro conductor fue sancionado.

Ocurrió a las 8:26h de la mañana, cuando este vecino se desplazaba a su trabajo utilizando el mencionado vehículo. “Me lo compré a propósito en Mayo para desplazarme a trabajar y lo llevo usando desde entonces”, explica. Hasta que se topó con esta patrulla de la policía local: “El día anterior ya me habían visto y me estaban esperando a la misma hora”, asegura, añadiendo que “me dijeron que me ponían una sanción sombólica, pero que podían multarme con más dureza todavía”. La cantidad fue de 20 euros, con posibilidad de rebajarse a 10 por pronto pago.

El problema para este vecino es que vive en el Camí de la sendera y hasta llegar al camí del Mahonés no hay ningún carril bici. “Al día siguiente de la multa tuve que irme en coche y los mismos policías estaban allí otra vez, como si me esperasen”, concluye.