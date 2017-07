Continúan las acusaciones en Ciudadanos

Continúan las rencillas en Ciudadanos, entre la actual y la vieja ejecutiva, enfrascada en un cruce de acusaciones que vive hoy su enésimo episodio. Si la pasada semana fue Mª del Mar Ramos, la actual portavoz, quién pidió a Juan Manuel Marín que renunciara a su acta de concejal no adscrito, esta vez ha sido una ex miembro del partido (nº 5 en la lista municipal), quien ha presentado un escrito con documentos anexos que pretenden probar que Ramos “ocultó información en dos declaraciones para que se le concediera la compatibilidad y conseguir el sueldo municipal”.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

El citado escrito expone que “se genera una duda razonable acerca de la declarada actividad profesional propia de un despacho de economista así como que la misma se desarrolle en Alicante”. Se basan en que Mª Mar Ramos sería, según este escrito, “apoderada de una mercantil y administradora única de otra sociedad que realiza actividades inmobiliarias en San Vicente del Raspeig”. También se desliza que la portavoz habría “omitido en su declaración el tiempo que ocupa a esta actividad profesional privada”, el cual estiman en “dos horas de media semanales”. Por todo esto piden que “se estudie la presunta falsedad de las declaraciones de la concejala y se considere la presunta infracción de la ley reguladora de las bases de régimen local y la consecuente presunta comisión de delito por falsedad documental”.

“Se genera una duda razonable acerca de la declarada actividad profesional propia de un despacho de economista así como que la misma se desarrolle en Alicante”

Al respecto, Mª Mar Ramos sostiene que no tiene “nada que ocultar”. Sobre su actividad como apoderada de la mercantil, asegura que “sólo actuaba como economista en ausencia del administrador”, añadiendo que “toda mi facturación correspondiente a esa actividad está declarada”. Sobre su labor como administradora única de la sociedad que pertenecía a su ex-marido, “sólo me hice cargo de forma temporal durante unos meses hasta que mi hija cumpliera la mayoría de edad”. Este hecho, según asegura, ocurrió con posterioridad a presentar la declaración, y no aportó una actualización “porque no me suponía ningún beneficio económico que fuese necesario declarar”. Sobre el tiempo que dedica a la citada actividad privada, Ramos expone que “todo se lleva por asesoría y tengo contratada a otra persona que se encarga de enseñar los pisos, por lo que apenas supone media hora al mes”.

Mª Mar Ramos: “Se trata de una labor de menoscabo hacia mi persona, por parte de algunos que están enrabietados”

La portavoz de Ciudadanos cree que todo esto es “una labor de menoscabo hacia mi persona, por parte de algunos que están enrabietados”, asegurando que “yo no me escondo” y volviendo a dejar claro que Juan Manuel Marín “está haciendo caja en el Ayuntamiento”.