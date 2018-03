Conoce el relato de Benjamín: “Me están dejando endeudado”

Benjamín quiere denunciar un caso personal que esconde en su trasfondo una crítica al sistema. Escucha su historia y juzga si es justa o no.

Se llama Benjamín Nze Edu. Nació en Guinea ecuatorial pero lleva ya 40 años en España y reside desde hace dos décadas en San Vicente. “Me están jodiendo la vida”, declara mientras se aguanta las lágrimas, haciéndonos partícipes de su situación “desesperada”.

Hace casi 18 años, Benjamín tuvo una hija con la que era su pareja. Todo fue bien hasta que la pequeña, sanvicentera, tenía 7 años, y tuvo que sufrir la separación de sus padres. No estaban casados, pero según nos relata el protagonista, la justicia le obligó a “pagar una manutención de 300 euros”. Por aquel entonces, Benjamín no disponía de un trabajo estable, “tan sólo cubriendo vacaciones”, por lo que muchos meses no alcanzaba la cifra exigida. “Un tiempo después solicité una revisión de dicha cantidad, y ésta se rebajó a los 250 euros”. Desde ese momento, según asegura nuestro protagonista, siempre ha cumplido con lo estipulado. “Todo a pesar de que yo no veo a mi hija lo que me corresponde, que son dos tardes entre semana, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones”.

“Esto es una burrada, me están dejando endeudado”

En 2011 Benjamín encontró trabajo en una residencia geriátrica, pero vio como la mitad de su nómina era embargada para hacer frente a los pagos de manutención a los que no pudo hacer frente en su día. “En total, tuve que pagar mes a mes unos 8.000 euros (durante menos de un año)”, asegura. A pesar de ello, pudo afrontar la compra de una vivienda en la calle Reyes Católicos y todo iba bien hasta que el pasado mes de diciembre volvió a recibir cartas de embargo que volvían a reducir su sueldo y demás emolumentos a la mitad.

Ahora le quedan para él menos de 500 euros mensuales con los que tiene que afrontar el pago de la hipoteca y las facturas. “He avisado al Ayuntamiento de que no podré pagar a tiempo, para que no me corten la luz y el agua”, indica un apesadumbrado Benjamín. La situación, además, no parece tener solución a corto plazo, ya que la retención se mantendrá hasta alcanzar los 15 mil euros. Benjamín ha solicitado un abogado de oficio, pero todavía no se lo han concedido. “Esto es una burrada, me están dejando endeudado”, lamenta.