Confusión entre los usuarios del Parque Lo Torrent por un cartel avisando de agua no potable

Un cartel de importante tamaño informando de “utilización de agua no potable” en el parque Lo Torrent ha generado confusión entre algunos usuarios de la instalación. Al no especificar nada más y aparecer el logotipo de un grifo tachado, muchos han dudado si podían o no consumir el agua en las fuentes.

Desde el área de medio ambiente, la edil Nuria Pascual informa que “se trata de dos circuitos separados”, añadiendo que “revisaremos el cartel para evitar confusiones, ya que nos referimos únicamente al agua destinada al riego”. Por tanto, los usuarios deben saber que el agua de las fuentes destinadas para beber sí es potable.