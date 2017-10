Condena municipal por un nuevo caso de violencia machista en Almería

La Corporación Municipal de San Vicente del Raspeig ha condenado hoy lunes, 23 de octubre, un nuevo caso de violencia machista: un hombre de 38 años asesinó ayer a su mujer, de la misma edad y de la que estaba en proceso de separación, y después se suicidó en Burjulú, una pedanía de la localidad almeriense de Cuevas del Almanzora. El agresor no había sido denunciado por malos tratos.

En un manifiesto leído por la concejala María del Mar Ramos, la Corporación condena la violencia machista “como un hecho social y un acto deleznable donde todas y todos somos responsables, no como una cuestión privada en la que no se debe intervenir”. “Hay que denunciar la violencia de género en todas sus formas, la ciudadanía debe ser consciente que no denunciar una situación de violencia la hace cómplice del delito. Por ello, es imprescindible expresar públicamente nuestro rechazo a la violencia y exigir la responsabilidad incuestionable de quién la practica. Porque una parte fundamental de la lucha contra la violencia de género es su condena social, rotunda y sin paliativos”, indica el manifiesto.