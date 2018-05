Comunicado de la Plataforma Por la Igualdad Raspeig

En la tarde del 16 de mayo, la Plataforma por la Igualdad Raspeig realizó una concentración, enmarcada en las movilizaciones convocadas en todo el país por el movimiento feminista, bajo el lema "Compromiso = Presupuesto y Pacto Incumplido. Vamos a por todas", para exigir al Gobierno central los 200 millones de euros prometidos para el Pacto de Estado contra la violencia machista.

A la concentración asistieron a título individual militantes y cargos públicos de diversos partidos políticos que se sumaron a nuestras reivindicaciones. Varias concejalas y concejales de Compromís, Guanyar, PSOE y Sí Se Puede, pidieron con nosotras los 120 millones de euros que faltan en los Presupuestos del Estado para luchar contra la violencia de género.

Sin embargo, al día siguiente vemos en las redes sociales que el Partido Socialista de San Vicente se apropia de nuestra iniciativa, silencia a las convocantes y publicita el acto como si hubiera sido todo idea suya. A un año de las elecciones, la única lectura que podemos hacer las integrantes de la PIR es que el PSOE ha entrado en campaña electoral y, con innoble oportunismo político, ha utilizado las reivindicaciones feministas para ganar protagonismo.

La Plataforma por la Igualdad Raspeig denuncia que el partido socialista, que en estos tres años nunca se ha involucrado en temas de género, ahora desembarque e intente politizar y monopolizar una reivindicación de la sociedad civil y del movimiento feminista, que es por definición apartidista.

El Partido Socialista de San Vicente se apropia de nuestra iniciativa, silencia a las convocantes y publicita el acto como si hubiera sido todo idea suya

Aprovechamos para recordar a los socialistas que, cuando gobernaron, aprobaron la Ley de Igualdad sin dotarla de los recursos económicos necesarios para que funcionase, por lo que la mencionada ley nació muerta y nunca planteó la elaboración de un Pacto de Estado contra la violencia machista.

El PSOE no ha aprendido que las reivindicaciones sociales, en este caso las feministas, son propiedad de toda la sociedad, no de un partido político, y actuar de esta forma oportunista puede ser contraproducente. La PIR siempre agradece el apoyo político para que sus reivindicaciones lleguen adonde nuestra voz no se puede oír, pero lo más importante es entender cuál es el lugar de cada cual y, sobre todo, no apropiarse del trabajo y el esfuerzo de los movimientos sociales.

La Plataforma por la Igualdad exige una rectificación pública por parte del Partido Socialista que explique que lo que hicieron realmente los socialistas de San Vicente fue sumarse a una convocatoria estatal feminista promovida por la PIR. No desechamos el apoyo de nadie, necesitamos sumar para conseguir nuestros objetivos, pero pedimos que entiendan cuál es su sitio en esta lucha.