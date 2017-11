Compromís presenta una campaña para reivindicar una financiación autonómica justa

“Garantizar unos servicios públicos y de calidad en educación, sanidad, bienestar e infraestructuras”. Bajo esta premisa, Compromís per Sant Vicent ha puesto en marcha la campaña #TracteJust (Trato Justo) para dar a conocer entre la ciudadanía sanvicentera la discriminación en materia de financiación que sufre la autonomía valenciana.

“Después de que el Ministro Montoro reconociera que la Comunitat Valenciana era la peor financiada en el conjunto del Estado”, Compromís considera que “es un deber y una obligación poder disponer de una financiación apropiada que nos permita desarrollar nuestras competencias en beneficio de los sanvicenteros y sanvicenteras, blindar unos servicios públicos fundamentales y de calidad así como, hacer efectivo el reconocimiento del déficit acumulado desde que se llevó a cabo la transferencia de competencias y que, a fecha de hoy, está cifrado en 20.000 millones de euros”.

Ramon Leyda, Portavoz de Compromís per Sant Vicent en el Ayuntamiento de San Vicente, ha desgranado la campaña en dos fases; “una que ya se ha llevado a cabo mediante la presentación de material para redes sociales y una moción específica apoyada por unanimidad el pasado mes de julio, y una segunda, con mesas informativas a pie de calle donde explicaremos la problemática a los vecinos y vecinas de Sant Vicent con una recogida de firmas incluida”.

Finalmente Leyda, también ha recordado que “el próximo sábado 18 de noviembre, a las 18 horas, desde Calle Guillem de Castro, tendrá lugar una manifestación secundada por todos los partidos políticos (a excepción del PP) así como, sindicatos y la Confederación Empresarial Valenciana. Una amplia representación de nuestra sociedad que ve con preocupación como representando el 11% de la población y teniendo una renta per cápita inferior a la media estatal, no solo contribuimos a las arcas del Estado como si estuviéramos por encima sino que, somos el territorio que menos inversiones recibe. Una anomalía que no podemos permitir si queremos alcanzar un horizonte de bienestar y progreso para el conjunto de la ciudadanía”.