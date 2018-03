Colectivos católicos discrepan de la imagen ofrecida por Begoña Monllor en la celebración del Día de la Mujer

× Ampliar La iglesia esté dentro del catálogo de bienes a proteger

El pasado jueves día 8 de marzo se celebró el día internacional de la mujer, aprovechando los actos de dicha efeméride, la Sra. Concejal de Educación, Servicios Sociales e Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, aprovechó para realizar un posado frente a la fachada de la Casa Consistorial, con un cartel que con un lenguaje soez y zafio ofendía al Papa Francisco. Este posado ha tenido amplia repercusión en redes sociales.

La jornada del día 8 de marzo fue una jornada histórica que ha dejado importantes mensajes que deben dejar huella en toda la sociedad; mensajes favorables a que las mujeres alcancen en la práctica el status que por derecho tienen reconocido y sin duda alguna merecen.

Por ese motivo entristece ver cómo una representante del Municipio de San Vicente, responsable de algo tan sensible en las Competencias Municipales, como es la educación y la igualdad, utiliza su libertad de expresión y manifestación, que nadie le niega, para centrar su protesta contra el Papa.

No sólo entristece, sino que da vergüenza la forma soez de la expresión que hace suya (probablemente la inventaron otros) y lo gratuito de la difamación y escarnio con que alude a quien es referencia de millones de mujeres en todo el mundo.

No sólo entristece, sino que da vergüenza la forma soez de la expresión que hace suya (probablemente la inventaron otros) y lo gratuito de la difamación y escarnio con que alude a quien es referencia de millones de mujeres en todo el mundo. Mujeres que se sienten identificadas y guiadas por la doctrina, magisterio y ejemplo de vida del Papa Francisco, un Papa que desde el inicio de su pontificado, entre otras cosas, se ha dedicado a dignificar la figura de la mujer en el seno de la Iglesia católica y más allá de ella. Ayer la Sra. Monllor ofendió a muchas mujeres católicas que sin duda compartieron en muchos países la jornada de protesta y reivindicación de ayer, y que no tienen por qué soportar la burla y la mala educación de una representante pública. Las instituciones públicas están para favorecer la sana convivencia de todos los ciudadanos, no para enfrentar y ofender.

Si consideramos el insulto y la ofensa como libertad de expresión; entonces, la corrupción es economía de mercado.

A santa María, prototipo de mujer para muchas creyentes, a quien en estos días contemplaremos como ejemplo de mujer fuerte ante los hechos dramáticos de la muerte de su Hijo, le encomendamos nuestro querido pueblo de San Vicente, que ella sea iris de paz de concordia y harmonía.

Vicente Payá, párroco de Santa Isabel

Juan Vicente Ferrando, vicario parroquial de San Vicente Ferrer

Miguel Ángel Cerezo, párroco de San Vicente Ferrer

Federación Junta Mayor de Hermandades, Cofradías y Mayordomías de San Vicente del Raspeig.

Cofradía de Ntra. Sra. del Monte Carmelo de San Vicente del Raspeig