Ciudadanos logra que el pleno respalde su propuesta ‘San Vicente, municipio libre de toallitas húmedas’

Tras obtener esta semana el respaldo unánime del pleno a la propuesta ‘San Vicente, municipio libre de toallitas’, la portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos (Cs), María del Mar Ramos, ha reclamado al equipo de Gobierno “que no meta esta propuesta en un cajón y que inicie ya la provisión de fondos y la planificación de campañas de información y concienciación para evitar que se produzcan más daños por la mala gestión de estos residuos”.

Mª del Mar Ramos ha defendido que “ha llegado la hora de declarar nuestro municipio libre de toallitas húmedas, al igual que lo declaramos libre de plásticos, poniendo a disposición de este fin todos los recursos del Ayuntamiento para darle difusión”. Según la portavoz, el objetivo es “recordar a los vecinos los daños que provoca al medio ambiente tirar toallitas al WC y su repercusión en la factura del alcantarillado del municipio”.

Ramos ha argumentado que “el material de este producto no está diseñado para deshacerse, no pasa los filtros y acaban generando enormes tapones en las cañerías y contaminando enormemente, perjudicando a los sistemas de alcantarillado y filtrado”. La portavoz de Cs ha remarcado además que “se ha comprobado en otros lugares de España que los daños medio ambientales son devastadores y económicamente ruinosos. Por ello, la ciudadanía debe saber que este producto cada vez más consumido debe tirarse de manera adecuada para no perjudicar, un gesto muy sencillo que puede ayudar mucho a la preservación del medio ambiente”.