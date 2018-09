Ciudadanos critica que el Gobierno local “no contemple una bajada del IBI del 5% como se aprobó en pleno”

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de San Vicente, María del Mar Ramos, ha criticado que el Gobierno local “no contemple una baja del IBI en el entorno urbano como se aprobó en pleno, incumpliendo así un compromiso adquirido”. La edil ha lamentado que las modificaciones de las ordenanzas fiscales que se han llevado al pleno extraordinario del septiembre “realmente no vayan a repercutir en los bolsillos de la gran mayoría de los sanvicenteros”.

“La que más preocupa es la Ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en la que vemos que la única modificación ha sido la rebaja del tipo vigente de 2018 a 2019, que pasa de un 0,80% a un 0,60% para Bienes de Naturaleza Rústica, pero no toca para nada relativo a los inmuebles urbanos”. La edil ha manifestado que “echamos en falta que el equipo de Gobierno no haya contemplado esta bajada, máxime tras la regularización catastral, que no venía reflejada en los recibos anteriores, y que supondrá una mayor recaudación para las arcas municipales por los cambios que afectan a los metros construidos”.

Ramos ha asegurado que desde Cs “se defenderá la bajada del 5% del IBI urbano, lo que redundaría en mejorar el poder adquisitivo de las familias ya que, tomados prestadas las palabras del concejal de Hacienda en su defensa de la modificación de la Ordenanza de basuras, en los últimos años se han registrado pérdidas del poder adquisitivo en las economías domésticas como consecuencia de la crisis económica”.

La edil de Ciudadanos ha informado de que se han aplicado rebajas en la Ordenanza de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos del 5,92% para 2019 en viviendas situadas fuera del casco urbano, que pagarán 3,65€ más que el resto, reduciendo así la diferencia entre ambas. Ramos ha remarcado que “el tipo reducido de 30 euros se podrá aplicar a muy pocos beneficiarios debido a los límites tan bajos que se exigen de renta por persona”.

La portavoz de Cs ha asegurado que las modificaciones de otras ordenanzas municipales "tampoco van a tener repercusión económica en los vecinos", refiriéndose al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o a la Tasa municipal por la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública.