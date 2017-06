Ciudadanos alerta sobre una curva peligrosa en medio de un paso peatonal

A principios del año 2016, se inauguró la nueva actuación en la calzada y reorganización de aparcamientos en la C/ Dr. Marañón, en el tramo que va desde la avd. Vicente Savall, hasta la redonda de la C/ Mayor.

“Si bien es cierto que dicha actuación y reorganización, tiene sus partes buenas y que eran necesarias en la zona, tal como se venía pidiendo por los vecinos y padres de los alumnos de los dos colegios que hay en dicho tramo, no es menos cierto que las deficiencias observadas y que algunos padres nos han hecho llegar, merecen toda nuestra consideración y atención para que se subsanen lo más rápidamente posible por la Concejalía de Urbanismo e infraestructuras, debido al peligro que entrañan”, señalan desde Ciudadanos. Nuestro medio ya alertó sobre este asunto el año pasado, sin que desde entonces se haya puesto ninguna solución.

"La curva que hay en el centro de este tramo más bien parece una chicane de un circuito de fórmula-1"

“Si nos damos un paseo por la zona, observamos que las aceras han sido ensanchadas, se han colocado bancos, nuevas luminarias, vallas en las puertas de los colegios para que cuando salgan nadie acceda directamente a la calzada, se ha hecho una mediana en la calzada para que los vehículos no puedan adelantar y se ha acondicionado una zona nueva de aparcamiento en un solar municipal, que ha suplido los aparcamientos que se han suprimido con el ensanchamiento de las aceras. Hasta aquí todo bien, pero si nos fijamos un poco más, lo primero que nos llama la atención no es la mejora de esta zona, sino la curva que hay en el centro de este tramo, que más bien parece una chicane de un circuito de fórmula-1. En dicha curva se encuentra el paso de peatones de un centro escolar a otro, por no hablar de la supresión del semáforo que antes se encontraba en dicho sitio y que hacía más seguro el paso de un lado a otro de la calle y si encima los vehículos aparcan en la acera, reducen la visión de dicho paso de peatones”.

Haciendo memoria, “es difícil recordar si en el resto del municipio existe otro paso de peatones ubicado en mitad de una curva. Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a la concejalía, la solución inmediata a dicho problema, antes de que haya que lamentar males mayores”.