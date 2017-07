Carta abierta a Dª Asunción París Quesada

× Ampliar Alex Solar

Estimada Señora Concejala Delegada de Fiestas :

Me dirijo a Ud. por tercera vez, desde que por primera vez lo hiciera, el 20 de julio de 2015, según el documento que tiene el número 2015012319 del Registro General de Entrada de su Ayuntamiento. La segunda ha sido esta semana que pasó, vía correo electrónico y nuevamente con motivo de la celebración de las Hogueras en el Barrio de Santa Isabel, solicitándole que se cumpliera la normativa en cuanto a horarios y contaminación acústica. En la primera de estas comunicaciones, por vía oficial, le manifestaba mis quejas por la abusiva ocupación del espacio público causando cortes de tráfico sin ninguna vigilancia policial. Además, le hacía notar el bullicio insoportable a altas horas debido al volumen al máximo de la “música” en las noches de verbenas, que hacían vibrar los cristales y persianas de mi domicilio, situado a escasos metros del escenario.

Le decía en esa primera carta que “aunque resido y estoy empadronado con los míos solamente desde 2014, entiendo que las fiestas locales son importantes y pertenecen al acervo cultural autóctono”

Pero agregaba que "al contemplar como se convierte en una vulgar verbena donde un DJ machaca ritmos tropicales y basura discotequera a toda pastilla, me he llevado una pobre impresión de los esfuerzos del municipio para impulsar la cultura popular". También le señalaba que había enviado una sugerencia a través del buzón on line para que consideraran la posibilidad de cambiar de sitio estas fiestas de barrio por otro más idóneo , o que al menos controlaran el nivel de decibelios para ajustarse a las Normas de Contaminación Acústica.

Lamentablemente, de nada han servido mis esfuerzos para obtener su atención y la del Consistorio. Una y otra vez el silencio ha sido su respuesta.

No deseo que Ud. me interprete mal, creo sinceramente que la fiesta, como ocurre con el Carnaval en la tierra desde donde he venido, es una manifestación necesaria y en ella se revela el ser profundo de los pueblos. Sin embargo, como no estamos en los tiempos medievales, ni en las bacanales romanas ni en los aquelarres, un cierto control es necesario.

La invito a observar el paisaje después de la batalla en el barrio de Santa Isabel y alrededores. Y digo “batalla” no solo en sentido figurado, pues en un momento se ha llegado a las manos

Y digo "batalla" no solo en sentido figurado, pues en un momento se ha llegado a las manos en la calle y en el parque aledaño donde hay ramas desgajadas de los árboles y abundante basura. Sin contar con que el olor a pólvora y las detonaciones inmisericordes a todas horas, que han martirizado los oídos de mis mascotas, se ha dejado notar como si estuviéramos en pleno combate.