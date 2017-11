Carta a Asunción Sánchez Zaplana

× Ampliar J. Miguel Ibañez

En el Raspeig publicado el,17-11-2017, la noticia de la visita a nuestro pueblo y la entrevista a la senadora del PP por la provincia, Asunción Sánchez Zaplana y… sinceramente consigo controlar mi indignación, pero no puedo evitar esa presión en la boca del estómago que me produce, sus respuestas.

Al comenzar la entrevista, ya me deja anonadado

Pregunta: ¿Cómo surgió la opción de impartir esta charla abierta en San Vicente?

Respuesta: Con el actual presidente local (Francisco Javier Cerdá) me une la pasión por las personas mayores y siempre he seguido la política municipal de San Vicente. Me gusta estar cerca de la gente e ir a las sedes locales, pienso que esta es una parte importante de mi labor política. (Sic)

Comenzamos bien. “Le une la pasión por las personas mayores junto al presidente local del Partido Popular Fco. Javier Cerdá”. Como se come esto, senadora de un partido que aplica una subida anual de las pensiones del 0,25%, algo así más o menos que el 10% del incremento de IPC, que ha saqueado los fondos de reserva de las pensiones sin posibilidad alguna de reponer los fondos gracias a una reforma laboral que aboca a los/as trabajadoras a que les apliquen los contratos basura bajando el volumen salarial en España en más de 30 mil millones con el consecuente descenso de cotizaciones para este concepto al igual que para la Seguridad Social, prestaciones de desempleo, etc. Se precariza el poder adquisitivo de este colectivo al que tanta pasión le tiene, con el copago sanitario, con la eliminación de la lista de fármacos como son los de tratamiento dermatológico, antiestamínicos, oftalmológicos etc.

¿Qué pasión es esa? Si ha sido incapaz de reunirse con las personas mayores, jubilado/as y pensionistas para trasladar a su cúpula la realidad de las dramáticas situaciones que se viven en gran parte de este colectivo.

“Se vuelca en criticar la gestión del gobierno de la Generalitat Valenciana teniendo la osadía de comentar que siguen habiendo barracones en los colegios….” Como si los todavía existentes hubieran surgido como setas olvidándose que son los residuos de la gestión del Partido Popular durante más de veinte años en la Comunitat Valenciana y que en dos años el actual gobierno los ha reducido a la mínima expresión al parar y judicializar el negocio corrupto (otro más) que tenían los anteriores mandatarios autonómicos con los sobrecostos de los famosos y tristes barracones.

Recordar algunos titulares en los medios.

“El PP y las constructoras se repartieron los 1.000 millones de sobrecostes de los colegios públicos valencianos”

“La empresa de la Generalitat Valenciana adjudicaba obras de colegios a constructores amigos con ofertas en baja temeraria y después los sobrecostes se disparaban hasta el 40%”

Y todavía se permite esta señora dar lecciones de gestión, honradez y transparencia.

Critica al gobierno municipal de Alicante, saltándose a la torera la vergüenza de los últimos alcaldes de su partido, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

La mayor incongruencia se produce cuando pone a parir la gestión económica del gobierno surgido del pacto del Botanic por falta de inversiones, aspecto este que queda perfectamente explicado en la columna de nuestro Coordinador local de EU y concejal de Hacienda del GM Guanyar Alberto Beviá, publicada en este medio la semana pasada, tirando por tierra los argumentos de la insigne senadora. Precisamente al mismo tiempo que escribo estas líneas, hay una manifestación en Valencia en protesta por la infrafinanciación que sufre la Comunitat y de la infame Ley Montoro. Esta senadora queda totalmente evaluada con cero patatero en capacidad de gestión y capacidad política, en la frase que encabeza dicha entrevista “Desde la ideología no se puede gobernar”, toma ya.

Lógicamente si no se gobierna desde la ideología, es porque se gobierna desde los intereses. Evidente.

J. Miguel Ibáñez Pastor

Responsable del área del mayor y política federal de EU San Vicent.