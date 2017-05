Carla Tomás nos cuenta los detalles de su experiencia en La Voz Kids

Es la sensación de lo que va de año en San Vicente. A sus apenas ocho añitos, ha cautivado a todo el pueblo con sus melodías cariñosas, que le llevaron a ganarse un hueco en las batallas de la Voz Kids, tras ser apadrinada por Antonio Orozco. Nos cuenta la aventura y nos desvela los secretos de como es un programa de televisión vivido desde dentro.

PREGUNTA: ¿Cómo llevas la fama?

RESPUESTA: En el cole me conocen todos y el Alcalde me invitó al Ayuntamiento (sonríe, todavía algo tímida).

P: Dentro de nada, firmando autógrafos…

R: Ahora quiero seguir dedicándome a la música y practicando en las clases de canto con mi profesora Claudia.

P: ¿Cuando das clases?

R: Todos los jueves.

P: Bueno cuéntanos, ¿cómo empezó todo?

R: Desde que vi el programa por primera vez supe que quería presentarme. Envié un vídeo y pasé el casting presencial en Valencia. Fue una gran alegría cuando llamaron por teléfono a mi madre para decirle que había pasado.

P: Pasarías muchos nervios…

R: No estaba nerviosa. -Estábamos más nerviosos nosotros-, interviene su madre, que rompió a llorar cuando Antonio Orozco se giró. -Luego en las batallas se le notaba más suelta-, añade.

P: Se hizo de rogar…

R: Claudia me había dicho que estuviera tranquila y siguiera cantando, que de girarse lo harían al final.

P: ¿Qué consejo te dio Orozco?

R: Me ayudó a controlar los nervios, me dijo que aspirara aire, pero no lo hice porque no estaba nerviosa.

P: ¿Conociste a muchas otras jóvenes estrellas?

R: Sí, hice muchos amigos/as. Una chica de Barcelona con la que mantengo relación y también había algunos más de Alicante.

P: Imagino que no puedes desvelarnos el ganador de la final…

R: Es secreto… (niega mientras sonríe).

P: ¿Desde cuando quisiste dedicarte al mundo de la música?

R: Un abuelo de mi padre cantaba. De pequeña mi madre pidió a Claudia que me escuchara y desde entonces doy clases de canto. En casa estoy todo el rato cantando o escuchando música en la tablet.

P: ¿Te habías presentado a algún otro casting?

R: Hice el casting presencial de Pequeños gigantes.

“Mis artistas favoritas son Martina Stoessel, de la serie Violeta y Swift California”

P: ¿Cuales son tus cantantes favoritos?

R: Martina Stoessel, de la serie Violeta y por supuesto Swift California, me encanta la canción Good Lovin.

P: ¿Qué mensaje le enviarías a los sanvicenteros que te han seguido?

R: Muchas gracias por todo el apoyo que me han mostrado.

P: ¿Te atreverías a cantarles algo?

R: ¡Claro que sí!

Perfil personal

Da gusto escucharle cantar. Con ocho años ya es toda una estrella, pero no renuncia a seguir buscando más oportunidades, presentándose a todos los castings que salgan. Estudia 3º de Primaria en el Colegio Santa Faz y si lo de artista no cuaja le gustaría ser doctora. Es una gran amante de los animales, acostumbrada a convivir en su campo con gallinas, gatos, perros o tortugas. Se ha convertido en el orgullo de su familia y de todo San Vicente, que ha vibrado con su paso por la Voz, demostrando que en el pueblo hay cantera de artistas.