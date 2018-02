Begoña Monllor acusa al PP de manipular por el tema del agente de Igualdad

La edil de Igualdad, Begoña Monllor, se ha enzarzado esta semana con el Partido Popular a raíz del tema relativo al agente de igualdad, que el grupo de la oposición denunció la semana pasada.

Monllor ha acusado al grupo de la oposición de “manipular”, asegurando que “es falso que hayamos prescindido del agente de Igualdad”, explicando que “el contrato concluyó el 31 de diciembre de 2017, tras seis meses realizando el cometido para el que se pidió dicha subvención. No se debe solicitar una subvención para el mismo objeto que se solicitó anteriormente y eso lo debieran saber en el PP, pues han gobernado durante catorce años; tras asesorarnos técnicamente, hemos decidido no solicitar la subvención, pues no estaríamos actuando correctamente”.

La edil añade que “hemos creado la Jefatura de Igualdad, que comenzará a funcionar en breve, cosa que ustedes nunca llevaron a cabo, y ahora dispondremos de un recurso necesario para continuar avanzando en materia de Igualdad”,recordando que “en el II Plan de Igualdad, donde primaban la formación y la transversalidad, hemos trabajado durante todo el año 2017 y parte de este 2018, en el que presentaremos el III Plan, que partirá de los objetivos previos del II Plan contando con las enmiendas que presentaron los diferentes grupos”.

"Basta ya de manipular y del todo vale y del a caballo regalado no le mires el diente; eso señoras y señores ya se acabó”

En opinión de la concejala, los objetivos logrados “no han dependido exclusivamente de la agente de Igualdad, sino de la coordinación entre concejalías gracias a sus diferentes técnicos y a los recursos con los que contamos, como la Brigada VIO-GEN; asesoría jurídica de la mujer; psicólogas y trabajadoras sociales de este Ayuntamiento”.

Monllor argumenta que “un Plan de Igualdad efectivo y real no recae en contratar a través de una subvención, sino en trabajo de todas las áreas y eso implica coordinación y voluntad política con todos los medios posibles, y les aseguro que contamos con esos medios a nuestro alcance. Los recursos deben optimizarse y gestionarse adecuadamente, pues de no ser así estaríamos despilfarrando el dinero público. Basta ya de manipular y del todo vale y del a caballo regalado no le mires el diente; eso señoras y señores ya se acabó”.

Reacción del PP

Tras este órdago de Begoña Monllor, el PP ha vuelto a la carga, pidiendo a la concejala “que se dirija a la Conselleria para buscar una alternativa que le permita contratar a una profesional”.

El grupo popular ha añadido que “hay un hecho objetivo, y es que San Vicente se ha quedado sin agente de Igualdad después de que el tripartito haya renunciado a la subvención de 33.400 euros prevista por la Generalitat para la contratación de esta profesional, y que ya no es posible derivar a los vecinos al servicio Infodona porque está desmantelado”.

“San Vicente fue el único municipio de la provincia que no solicitó la subvención para contratar un agente de Igualdad en 2018"

Recuerdan que “San Vicente fue el único municipio de la provincia que no solicitó la subvención para contratar un agente de Igualdad en 2018. Posteriormente, a raíz de una moción registrada por el grupo popular, Begoña Monllor rectificó y aseguró que sí se había solicitado, motivo por el cual el PP retiró dicha moción. Sin embargo, ahora reconoce que no se ha solicitado desde que el 31 de diciembre finalizara el contrato anterior”.

El PP considera que “es positivo la creación de una Jefatura de Igualdad, pero ello no es incompatible con la incorporación de un agente de Igualdad que, además, tiene unas funciones diferentes y que permitiría aumentar la dotación de personal en el área de Bienestar Social”.