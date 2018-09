Asunción París: “No damos por perdidas las subvenciones hasta que no existan resoluciones judiciales”

La concejal de Empleo del Ayuntamiento de San Vicente, Asunción París, ha asegurado que el Ayuntamiento tiene recurridas en los tribunales de lo contencioso las resoluciones del Servef que han excluido a San Vicente de las ayudas para desempleados. “No renunciamos a estas ayudas y de hecho hemos presentado los correspondientes contenciosos judiciales para que se nos conceda lo que el Servef, aduciendo defectos en la tramitación, ha denegado a San Vicente de una forma que nosotros consideramos injusta”.

París ha remarcado que “hasta que no tengamos resolución judicial no damos las subvenciones por perdidas”, ya que las políticas de empleo son una prioridad para este Equipo de Gobierno”. Según ha explicado la edil, las subvenciones de los programas EMPUJU-EMCUJU y del Taller de Empleo Direct (en fase administrativa, no judicial) “son importantes y este año nos las han denegado a pesar de que se han tramitado de la misma forma que otros años”. “Tenemos que ser proactivos e imaginativos y buscar con tesón otras fórmulas que favorezcan empleos duraderos y de calidad”. Y muestra de ello, ha dicho, es el “exponencial crecimiento de las ofertas de empleo que tramitamos desde la Agencia de Colocación del Ayuntamiento y la puesta en marcha de un nuevo portal de empleo que está teniendo una gran acogida.

“Nuestro esfuerzo se centra en conectar a los desempleados con las necesidades reales de las empresas y ya estamos comprobando que esta herramienta telemática que hemos puesto a disposición de la ciudadanía agiliza la búsqueda de empleo y sirve de conexión entre personas desempleadas y las empresas que necesitan personal para su actividad”.

Asunción París ha remarcado que el Empleo es una prioridad del Gobierno municipal y ha asegurado que los datos avalan esta apuesta que la Agencia de Desarrollo local está realizando para incentivarlo.