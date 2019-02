Aprueban una licencia para abrir una casa de apuestas en las proximidades del colegio San Raimundo de Peñafort

En el pasado pleno se aprobó una moción para revisar la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, para que el futuro reglamento dote a los establecimientos de hostelería, en los que se encuentren instaladas máquinas tipo “B” y juegos de apuesta telemáticos, los medios técnicos necesarios para dar cumplimiento a los “principios rectores de la actividad” respecto a la protección de los menores de edad y personas con capacidades intelectuales reducidas y volitivas, así como aquellas que se encuentren incapacitados legal o judicialmente. Todo ello, con el objeto de impedir su acceso a los establecimientos de juego en cualquiera de sus modalidades.

Además, otro de los acuerdos de la moción fue que se establezcan las distancias y las zonas de influencia donde deben ubicarse los nuevos establecimientos, como en zonas más deprimidas económicamente y en las proximidades de los centros escolares y de salud. También, se incluyó que se establezca una distancia mínima entre establecimientos de juego de mil metros, incluidos los locales de hostelería en los que se encuentren ubicadas máquinas de apuesta.

Precisamente en la sesión plenaria, tras la intervención de una de las personas asistentes al pleno, la edil responsable, Mariló Jordá, confirmó que se ha aceptado la licencia para abrir una casa de apuestas próxima al colegio San Raimundo de Peñafort. “Aprobar las licencias no es una cuestión potestativa de la concejala de urbanismo, mientras la ley no esté en vigor no habrá límites, otra cosa sería prevaricar”, indicó al respecto Jordá.