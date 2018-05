Ante la controversia del contagio de un niño la familia pide respeto

Hola soy la mamá del niño afectado por sarna. Desde aquí pido respeto y que se respete la intimidad del niño y del centro escolar. Y también pido respeto hacia este medio de comunicación que lo único que ha hecho ha sido exponer lo acontecido a una vecina de este nuestro pueblo. Yo públicamente expongo lo acontecido: el niño está lleno de ronchas, acudimos al pediatra, y para nuestra sorpresa dice que tiene sarna, y una de las preguntas es: el niño tiene gatos (o sea que los gatos algo tendrán que ver). Yo me pongo en contacto con el centro escolar y comunico lo sucedido. Para la información de todos en el centro escolar hay gatos, que hacen sus necesidades dentro del centro. Y tengan que ver algo o no con la sarna de mi hijo no me parece muy higiénico que unos animales que no están controlados campen a sus anchas por un centro escolar donde hay niños de 3 a 12 años, donde los más pequeños juegan en la tierra donde los gatos hacen sus necesidades. Yo no pido ni mucho menos que exterminen a los gatos (por Dios estamos locos o que), ni estoy iniciando una campaña para fomentar el odio entre los animales, pero si que lo controlen por favor.

Y desde la educación que he recibido pido respeto que yo no he faltado a nadie, ni he insultado a nadie y no tengo la necesidad de leer algunas de las burradas que se han escrito:

-hay que ser hipócrita y cobarde

-Algún asqueroso no encuentra como cargarselos y acusa al más debil. Hay que ser miserable y cobarde😠

-comparar a los niños con los gatos

-Hay que lavar más a los niños, que luego la culpa es de los gatos.

-hay muchas personas que dejan mucho que desear con la higiene de su propia casa.

Venga va lo que hay que oír.

Para terminar desde aquí quiero dar las gracias al centro escolar por la atención que hemos recibido, a la pediatra de mi hijo, a la Conselleria de Sanidad que se puso rápidamente en contacto con nosotros y a este medio por dejar exponer mi caso. Y pido disculpas a las personas que me han ayudado por si esto les va a supone algún perjuicio. Soy una madre que se preocupa por la salud de su hijo y lo que digan los demás no me importa a mi lo que me importa es mi hijo y su bienestar. Gracias