AM El Tossal: " Cultura no ha respetado el acuerdo al que llegamos"

“Nuevamente en la calle y sin ninguna comunicación al respecto por parte de la concejalía de cultura”, fue el mensaje colgado en las redes de la AM El Tossal, que sigue con sus problemas de espacio para poder llevar a cabo sus ensayos y su funcionamiento diario. No es la primera vez que realizan este tipo de manifestaciones públicas expresando su descontento con una situación a la que no encuentran solución.

“Nos están ninguneando y mintiendo a la cara desde que nos desalojaron del otro edificio con la promesa de que volveríamos allí”, lamentan, centrando sus críticas en el área de cultura, que dirige Ramón Leyda (Compromís): “El concejal, para quitarse el problema de encima, nos cede el auditorio en unas horas que sabe de sobra que no va a poder respetar, nos cede un localito pequeño en las antiguas tres escuelas que arreglándolo un poco nos valía para la escuela pidiéndonos con urgencia un plano de cómo quedaría y a la mañana siguiente el plano está en el cajón de todo el equipo de gobierno, que por supuesto ha quedado en el olvido y el local está de trastero, mientras damos clase en un colegio en el que el conserje nos abre por la cara, no le dan nada por ese trabajo extra que también lo iba a arreglar, ha caído en el olvido también, sin contar el mareo y la incertidumbre de los músicos de dónde o en qué condiciones van a ensayar, los cabreos lógicos del director por la inestabilidad de los ensayos, etc”.

Consideran que “estábamos haciendo música cada vez mejor y de más calidad pero nos cortan las alas”. Llegan al auditorio y se encuentran con que “hay gente en nuestras horas, programan un concierto cada viernes de febrero para la semana musical Vicente Lillo”.

Asamblea

La situación se ha ido enquistando, lo que ha llevado a la Asociación a organizar una asamblea en la que se aborde el asunto y se busquen soluciones. “La idea es hablar con alcaldía, pero hemos pedido una cita y nos ponen dificultades, derivándonos únicamente al área de cultura”, expresan. En principio la asamblea se iba a realizar el pasado viernes, pero finalmente se aplazó para el miércoles 13 de febrero. En la misma iniciaron la búsqueda por su cuenta de un lugar donde poder efectuar los ensayos: “Sabemos que es difícil pero los músicos no pueden estar siempre de un lado para otro con los instrumentos”. Han pedido permiso a la subdelegación del gobierno para realizar tres manifestaciones en los próximos días, incluida una en el pleno de este mes de marzo que se celebrará el día 27. “El concejal no ha respetado las condiciones del acuerdo al que llegamos”, concluyen.

Este medio, ha intentado en reiteradas ocasiones contactar con el concejal de Cultura, a día de hoy no ha sido posible.