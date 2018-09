Alicia Díaz: "En España hay demasiada gordofobia"

Cuando su abuela le regaló una cámara, nunca pensó que acabaría saltando a la fama como modelo de tallas grandes. Espontánea, convincente y segura de si misma, nos habla del papel de la mujer en un mundo de prototipos y estereotipos en el que las curvas empiezan a recuperar algo de protagonismo.

× 1 de 4 Ampliar Alicia posa al natural en San Vicente. × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

PREGUNTA: ¿Cuando empieza a llamarte la atención el mundo de la moda?

RESPUESTA: Empecé haciendo autorretratos, con una cámara que me regaló mi abuela. Me gustaba hacer fotos, posar y retocarlas, pero no era más que una afición. Fue hace dos años cuando una agencia de Murcia que trabajaba internacionalmente se fijó en mi para hacer un trabajo en el que tenía que posar imitando a “La maja desnuda” (aunque yo con ropa), de Goya.

P: Precisamente la mujer de ese cuadro se caracterizaba por ser natural. ¿Que ha hecho el paso de los años con esa naturalidad?

R: Vivimos en un mundo en el que las mujeres nos sentimos muy acomplejadas por nuestro cuerpo. Ahora si estás `gorda´ no puedes anunciar yogures o promocionar unas vacaciones en el Caribe.

P: ¿Y Alicia? ¿Ha sido alguna vez una mujer acomplejada?

R: Por suerte he tenido una madre que siempre me ha dicho que no cambiara por nadie. Nunca he sufrido bullying debido a mi fuerte personalidad, pero es verdad que me ha tocado escuchar comentarios desagradables, especialmente cuando ligaba con algún chico que otras personas consideraban fuera de mi alcance. Pronto me di cuenta de que la vida son dos días y vamos por el primero, no voy a perder el tiempo estando acomplejada.

P: Y por si todo esto fuera poco, aparecen las redes sociales con una colección de filtros infinita…

R: Así es. Por ejemplo en instagram se muestra una imagen irreal de perfección y una necesidad constante de hacerse selfies.

“Me ha tocado escuchar comentarios desagradables, especialmente cuando ligaba con algún chico que otras personas consideraban fuera de mi alcance”

P: ¿Detectas que ha mejorado algo la situación en los últimos años?

R: Ha nacido el movimiento `curvy´, que utiliza modelos alejadas de los cánones. Pero aun como con una talla 42 como la mía es indispensable despertar deseo sexual. Se sigue sexualizando a la mujer.

P: Es decir, queda mucho camino por recorrer…

R: Pongo algún ejemplo; en Alicante sólo se pueden encontrar determinadas tallas en H&M, Primark y poco más. Pero además lo poco que encuentras es para ir a misa los domingos, como si hubiera algo que esconder, cuando un cuerpo con curvas también puede lucirse. El problema es que los propios diseñadores de ropa son personas delgadas y en las propias escuelas de diseño se ha llegado a no aceptar a chicas debido a su peso. Desgraciadamente en España hay demasiada `gordofobia´.

“Se sigue sexualizando a la mujer. Todas las mujeres deberíamos ser feministas”

P: ¿Te consideras feminista?

R: Sí, todas las mujeres deberíamos serlo y ojalá la gente empiece a predicarlo más. La primera regla de las mujeres debería ser cuidarnos entre nosotras, aprender a querernos y no criticar a otras mujeres, que es una práctica muy extendida.

Perfil personal

Alicia (23 años) nació en Asturias pero llegó a San Vicente con 5 años. Su madre, de raíces norteamericanas, se enamoró del pueblo y nunca lo han vuelto a abandonar. Ella ha heredado también muchos rasgos suecos de su abuela. Totalmente integrada en el mundo de la moda, intenta sacarse la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la UA, aunque este año (3er curso) se verá obligada a estudiar a distancia por los muchos viajes que tiene que hacer. El último fue a Barcelona, donde participó en un certamen. No puede adelantar demasiado, pero ha firmado con una empresa muy importante para una campaña publicitaria a gran escala que se estrenará en octubre (aparecerá junto a una personalidad muy conocida).

Alicia cuenta con unos 7 mil seguidores en instagram y su objetivo es “convertirme en influencer para ayudar a chicas con complejos”. Es gran admiradora de Ashley Graham, modelo estadounidense muy importante dentro del modelaje de talla grande. A pesar de su crecimiento social, no olvida sus raíces sanvicenteras y cada año desfila al menos un día en las fiestas de Moros y Cristianos.