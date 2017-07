Actos incívicos en diferentes puntos del municipio

La Concejalía de Infraestructuras, Mantenimiento Servicios ha observado comportamientos incívicos graves localizados en determinadas puntos del municipio que suponen una infracción de las ordenanzas de Protección de la Imagen de la Ciudad y de la de Recogida de Residuos Sólidos. Muebles. Enseres de todo tipo, escombros, colchones, etc. aparecen a plena luz del día en algunas calles de San Vicente. Un hecho que afecta a todos los vecinos y vecinas, ya que supone un coste extraordinario en el servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de Limpieza Viaria y que provoca el desplazamiento de recursos humanos y vehículos para tareas previamente programadas en otros ámbitos.

Los puntos críticos donde se reiteran los actos incívicos, en el casco urbano son la c/ Blasco Ibañez esquina General Ibañez, la C/ Zorrilla; País Valencià; C/ San Carlos esquina C/ Espronceda, el final de la C/ Velázquez y C/ la Huerta esquina c/ Mariano Bevía.

Fuera del casco urbano y en la zona industrial, también hay puntos críticos donde los servicios de limpieza se tienen que desplazar al aparecer, sin previo aviso, gran cantidad de enseres: Vial de los Holandeses-Autovía; Tossal Redó; Camí de la Sendera, av. de la Industria en el polígono industrial Canastell; Ronda del Mahonés y av. del Rodalet.

Mariló Jordá, concejala del área, ha solicitado la colaboración ciudadana para que no se produzcan estos depósitos espontáneos, que son retirados de manera inmediata cuando son localizados, ya que afean el paisaje urbano y dan sensación de insalubridad.

El Ayuntamiento de San Vicente recuerda a la ciudadanía la existencia de un servicio gratuito de retirada de enseres y trastos viejos. Solo es necesario llamar al teléfono gratuito 900 102 951 y seguir las indicaciones. Además, en el Polígono Canastell (calle Martillo, 11) se ubica el Ecoparque donde se puede depositar, sin coste alguno, electrodomésticos, muebles, cristales, cartones, hierro y escombros, entre otros desechos.