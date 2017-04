A vueltas con el idioma (II)

Cuando escribo en la prensa asumo mis fallos o errores pero nunca lo hago con ánimo de crear polémica, aunque parece ser que en este caso del “idioma” alguna se ha creado, al menos así lo parece por la réplica que me hace el Sr. Vicente Gosálvez en la tirada de EL RASPEIG del 1 de abril.

Sr. Gosalvez, no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero al parecer mi escrito no le ha caído muy bien a pesar de que no era (creo) para insultar a nadie.

Se retrotrae usted a hacer historia de lo que era San Vicente y de la antigüedad de España, cosas que ya han pasado a la historia, y me tacha usted de no apreciar el valenciano. Sr. Gosalvez, no debe usted juzgar tan a la ligera a las personas sin conocerlas, o tendré que recordarle cómo nos llamaban (y aún los más antiguos nos llaman) a los que no somos nacidos en San Vicente… se lo recuerdo… COREANOS.

Muy bonito nombre (ese o cualquier otro que suene a desprecio), para abanderar la integridad, la acogida (de la que usted hace mención) y la amistad.

Sr. Gosalvez, desde que llegué a este bendito pueblo, sí que es verdad me acogió con cariño, aunque ya sé que no todo el pueblo, otros me demostraron muchas veces lo contrario, por envidia, por mis cargos, por mi rápida integración y por muchas cosas más. Tengo escritos y pruebas de ello, donde se me llamaba “coreano” y otras cosas nada bonitas.

Pero yo pasé página y seguí integrándome aquí que es donde he pasado prácticamente toda mi vida, aunque veo que otras personas no actúan así y siguen pensando en que somos “coreanos”, y que conste que no me refiero directamente a usted Sr. Gosalvez, si no a muchas otras personas que sé están ahí.

Para finalizar, pide usted respeto para los valenciano-parlantes, en mi caso en ningún momento he perdido ese respeto, a pesar de que los valenciano-parlantes sí me han perdido el respeto a mí en infinidad de ocasiones, desde los que lo han hecho a escondidas hasta los que lo hicieron institucionalmente, que si usted quiere le puedo contar personalmente con datos y pruebas.

En fin esperando que este escrito no reabra de nuevo viejas “heridas”, lo termino con la frase que siempre utilizo… que Dios nos coja “confesaos”