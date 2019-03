A propósito del pleno del mes de febrero en Sant Vicent

× Ampliar Ferrán J.Antón, en el centro de la imagen, Secretari de la A.M. El Tossal durante su intervención el pasado pleno

Uno, que no peina canas porque ya no tiene pelo, pero sí una sesentena de años, tras asistir al pleno del Ayuntamiento de anteayer, he querido esperar un tiempo para intentar ordenar en mi mente lo que pasó.

Es difícil sorprenderme y tengo la capacidad de sorpresa muy menguada, pero tengo que agradecer el espectáculo que viví porque me dejó sorprendido y perplejo. Vamos que rejuvenecí.

Por partes. Durante mi intervención en nombre de la asociación, desde el banco del Gobierno, una concejala muy “educada” no paraba de murmurar:” mentira, mentira, mentira…..” de manera ostensible y visible por propios y extraños. No se, pero cuando se le da la palabra al pueblo, qué menos que escucharlo de manera “proactiva” y luego intentar contestar a sus demandas. ¿o es simplemente un postureo democrático? Pero bueno, esto es solamente una opinión personal.

desde el banco del Gobierno, una concejala muy “educada” no paraba de murmurar:” mentira, mentira, mentira…..” de manera ostensible y visible por propios y extraños. No se, pero cuando se le da la palabra al pueblo, qué menos que escucharlo de manera “proactiva” y luego intentar contestar a sus demandas. ¿o es simplemente un postureo democrático?

Tras realizar “la pregunta”: ¿Tiene previsto el Ayuntamiento cumplir lo que nos prometió y concedernos un espacio donde poder realizar todas las actividades de la A.M. El Tossal …..?, me encuentro con un, dejémoslo en presunto, “palmero”, que por lo visto se le olvidó levantar la mano, y el Concejal de Cultura, cuando el Sr. Alcalde le pide que conteste a un servidor, le espeta: que como creía habían mas preguntas sobre el tema, al final las contestaría a todas.

Hombre, mira por donde hemos descubierto una nueva faceta del Sr. Leyda. Es adivino, sabe que le van a preguntar más cosas. Aleluya Dios existe. Pero, caramba, escuchando el Audio del pleno, resulta que no hay ninguna pregunta que tenga que ver con lo que manifestamos,

Hombre, mira por donde hemos descubierto una nueva faceta del Sr. Leyda. Es adivino, sabe que le van a preguntar más cosas. Aleluya Dios existe. Pero, caramba, escuchando el Audio del pleno, resulta que no hay ninguna pregunta que tenga que ver con lo que manifestamos, que este señor, que fue profesor o no se qué en el conservatorio, vino a comparar a las asociaciones sin ánimo de lucro (La Esperanza, La Orquesta, El Coro Lillo Juan, nosotros mismos…..) que realizan sus actividades en el pueblo y para el pueblo, en sus fiestas, en sus actos protocolarios y llevan el nombre de Sant Vicent del Raspeig y su nivel cultural fuera del municipio, como decía este señor, pretende compararnos con los grupos que se forman para disfrute propio, de música, de Baile o de lo que sea, pero también para beneficio propio. Y preguntó que a si a esas 40 asociaciones o grupos (el suyo dijo que era sin ánimo de lucro) también les van a dar un sitio público… Ole, ole y ole.

Yo mismo, pertenezco a otra asociación sin ánimo de lucro también musical, y me pago el alquiler de la sala de ensayos, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero gracias por intentar “confundir” ya que lo que hizo fue “aclarar” qué piensan algunos sobre el papel de nuestros gobernantes en relación con la cultura de su pueblo.

En una cosa sí que le doy la razón al sr. Leyda. Los trabajadores y trabajadoras que tiene en el área de cultura son excelentes y súper profesionales. Otra cosa distinta es quién y cómo se dan las instrucciones a los mismos.

× Ampliar Ramón Leyda, concejal de cultura, durante el pasado pleno de febrero

Y ya para acabar de rematar la faena el Sr. alcalde, que hasta ese momento me pareció súper correcto en sus intervenciones y sus formas, puso la guinda al pastel, con una pero que muy desacertada comparación para mi gusto. Algo así como que si un ballet de 200 personas les pidiese un local ¿se lo tendría que dar? Hombre, el conservatorio de “Música y Danza” de Sant Vicent del Raspeig es municipal, y tienen sus espacios municipales para aprender, estudiar, etc.. Otra cosa es a qué precio. Pero ¿si es una academia privada? Evidentemente no. En ningún caso es la casuística que nos está ocupando: Se nos ha mentido, se nos ha ninguneado, se nos ha faltado al respeto y no se nos deja hacer nuestro trabajo.

Se nos ha mentido, se nos ha ninguneado, se nos ha faltado al respeto y no se nos deja hacer nuestro trabajo.

Otra cosa totalmente distinta es lo que el sr. Alcalde dijo al final: Si no hay locales no podemos hacer nada…….. Pero lo que pasa es que sí los hay Sr. Alcalde. Está el Auditorio, pero somos conscientes de que es de utilización de todo el Pueblo, que así lo manifestamos y que así lo estamos padeciendo. Está el edificio de Pi y Margall en su última planta, lugar que ya teníamos y fuimos desalojados. Los bajos del Ayuntamiento Nuevo, El Ayuntamiento Antiguo, etc…pero eso ya no me toca decidirlo ni a mi ni a la A. M. El Tossal.

Si no hay locales no podemos hacer nada…….. Pero lo que pasa es que sí los hay Sr. Alcalde. Está el Auditorio, pero somos conscientes de que es de utilización de todo el Pueblo, que así lo manifestamos y que así lo estamos padeciendo. Está el edificio de Pi y Margall en su última planta, lugar que ya teníamos y fuimos desalojados

Al final del pleno hubo un momento que me pareció personalmente un intento de enfrentar de manera subrepticia a la A.M. el Tossal con la S.M. la Esperanza. Tuvimos que dejar claro que nuestra relación y respeto a la S.M. La Esperanza es de total apoyo a lo que hacen y donde lo hacen. Que no se les debe tocar ni modificar lo más mínimo ni su status ni su ubicación. Lo que se manifestó es que nos gustaría tener las mismas condiciones, no su espacio.

Siguen ofreciéndonos sitios inviables y se quedan tan panchos: “Les hemos ofrecido la sala de usos múltiples y la sala de exposiciones y no los quieren” “somos unos insolidarios” “Queremos todo el pueblo para nosotros”

Siguen ofreciéndonos sitios inviables y se quedan tan panchos: “Les hemos ofrecido la sala de usos múltiples y la sala de exposiciones y no los quieren” “somos unos insolidarios” “Queremos todo el pueblo para nosotros” … Estas son sus repuestas y argumentaciones “of de record”. En el pleno les manifestamos la inviabilidad de uso de los mismos y ni lo negaron ni lo rebatieron. Eso si, hoy viernes día 1 de marzo nos vuelven a mandar a la Sala de Usos Múltiples, en la hora del Concierto de semana Lillo Cánovas“…….

Por cierto. Nadie contestó nuestra pregunta. Dijeron que es un problema y que hay que solucionarlo. Sí. Pero ¿con quién, cuando, donde y como? Tic, tac, tic, tac, tic, tac……

Ferran J. Antón

Secretari de la A.M. El Tossal