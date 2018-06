Manuel Martínez Giménez: “Soy político de vocación más que de profesión”

Se jubiló al día siguiente de las últimas elecciones, después de una vida dedicada a la política y la labor sindical. A los 61 años, le queda un último servicio que brindar a su municipio, tras entrar como concejal socialista para gestionar varias áreas municipales. Un político tradicional que se ha modernizado, siendo testigo directo del cambio que ha experimentado San Vicente en las últimas décadas.

PREGUNTA: Han pasado muchos años, ¿recuerda sus primeros días en política?

RESPUESTA: Yo comencé en las municipales de San Juan, en el año 1978. En San Vicente ingresé como militante de base a finales de los 80 y fue en el año 99 cuando entré en la lista de Francisco Canals. Me convertí en concejal de cultura y juventud hasta que tuvo lugar la famosa moción de censura (2003).

P: ¿Cómo ha evolucionado su partido en estos años?

R: No ha habido grandes cambios en los planteamientos ideológicos, más allá de haberse modernizado. El sistema interno es parecido, aunque anteriormente se exigían más avales. Nos hemos adaptado a los nuevos requerimientos de la sociedad.

P: ¿Cómo ha cambiado la política?

R: En la juventud vivimos una dictadura franquista y la ilusión de entonces era diferente, se luchaba por conseguir una democracia mientras ahora los objetivos son alcanzar logros sociales.

P: ¿Y cómo ha evolucionado San Vicente?

R: Ha experimentado un cambio brutal. Antes éramos 12 o 15 mil habitantes, nos conocíamos todos, pero ahora es una ciudad con grandes infraestructuras. Destacaría que es un placer vivir en San Vicente.

P: ¿Fue duro ser oposición de Luisa Pastor?

R: Estuve de concejal en la oposición entre 2011 y 2015, después de la marcha de Esteban Vallejo. Yo venía de una época en la que me alejé de la primera línea política para formarme de cara a un puesto en la jefatura de CEMEX. Fue una etapa difícil porque tenían una mayoría muy importante. No todo era imponer, también aceptaban sugerencias, pero es cierto que fue difícil.

P: ¿Fue una decepción no entrar a formar parte del equipo de gobierno en las últimas municipales? ¿Se retiró de la primera línea política?

R: No fue una decepción. Continué en la ejecutiva local con urbanismo y medio ambiente. Durante meses también fui el punto de unión entre el grupo municipal y la ejecutiva.

P: ¿Esperaba que los acontecimientos pudieran traerle de vuelta al Ayuntamiento?

R: No lo esperaba, fue una sorpresa. De hecho, al principio no lo tenía claro, dudé durante varios días. Pero tras reunirme con Jesús (Alcalde) decidí que en un momento difícil para el grupo municipal debía aceptar, lo hice por responsabilidad. Soy político más por vocación que por profesión.

P: No debe ser fácil entrar al gobierno sabiendo que resta poco más de una año para las elecciones. ¿Cómo lo afrontó?

R: No tengo interés en continuar más allá de este mandato. Mi pensamiento fue desde el principio el de acabar el año, sacar adelante la gestión diaria y llevar a cabo pequeños proyectos realistas que sí quiero realizar.

P: ¿Cuales son?

R: Me gustaría terminar de informatizar el Ayuntamiento. Tenemos los medios pero no acabamos de estar operativos. Por otro lado me gustaría incluir la radio municipal dentro del consistorio.

P: ¿Qué es lo mejor que le ha reportado el mundo de la política?

R: Me quedo con el agradecimiento de la gente. Lo positivo es que como político puedes crear proyectos, pero la contrapartida es que existen limitaciones al actuar con dinero público y no siempre puedes llevar a cabo todo lo que te gustaría.

P: Hablando de otras facetas de su desempeño profesional; también se ha caracterizado por ser un sindicalista muy activo, ¿fue difícil compaginarlo con su labor política?

R: Como sindicalista activo y miembro del comité de empresa surgen complicaciones, especialmente en épocas en las que estábamos gobernando. Algunos posicionamientos chocan, como por ejemplo cuanto tuvo lugar la reforma laboral, que creó muchas discrepancias en el ámbito sindical.

P: Si tuviera que elegir, ¿se queda con la vida política o la vida sindical?

R: En mi caso lo sindical es más vocacional que lo político.

P: Echando la vista atrás, ¿se arrepiente de algo?

R: Arrepentirse de algo sirve para poco. Siempre queda alguna espinita, pero soy una persona de presente que ve el pasado como aprendizaje. He hecho lo que he considerado que debía hacer en cada momento y creo que el balance es positivo.