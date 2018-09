“La ciudadanía nos pide que trabajemos para situar a San Vicente como un municipio de referencia”

Óscar Lillo es el nuevo candidato al PP para las elecciones municipales de mayo del año próximo. Joven, con inquietudes sociales y culturales arraigadas en nuestra ciudad, con experiencia en la actividad privada y municipal y con la ilusión de mejorar el modelo de ciudad que “ha sufrido una paralización en los últimos años”.

P.- Persona muy presente en actividades sociales y culturales de nuestra ciudad. ¿Quién es Óscar Lillo?

R.- Soy sanvicentero y toda mi vida la he desarrollado en mi municipio. Tengo 42 años. A nivel profesional he trabajado durante 10 años en el sector privado como responsable de RRHH en dos grandes empresas. Trabajo en el Ayuntamiento desde hace siete años como Agente de Empleo y Desarrollo Local. Me considero una persona activa, con ganas de aprender siempre, de ahí que haya continuado estudiando en la Universidad de Alicante ampliando mi formación con la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, un Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial y otro en Gestión Administrativa.

En 1997 asumí la presidencia de la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente (OSASV), la cual dejé tras empezar a formar parte de la ejecutiva del PP. Además formo parte del Consell Municipal de Cultura y soy socio y miembro de numerosas entidades culturales y festeras. Participo de nuestras Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos y en las de Hogueras.

Realizo un programa en Radio San Vicente desde hace 11 años. Me encanta el deporte: empecé haciendo running por salud y ahora lo hago por satisfacción. En definitiva, me gusta aprovechar el tiempo al máximo.

P.- ¿Cuál ha sido el proceso para designarle candidato a la Alcaldía de San Vicente?

R.- El proceso ha sido el que marcan los estatutos del Partido Popular, en los que se indica que en las localidades de más de 20.000 habitantes el candidato es nombrado desde el comité regional. Para mí es todo un reto que, día a día, a medida que vas hablando con la gente, se ha convertido en un enorme compromiso para con mi ciudad.

P.- ¿Por qué motivo decidió aceptar la responsabilidad de representar al PP en San Vicente?

R.- Es el momento. He vivido aquí desde que nací, he visto cómo San Vicente -gracias al proyecto de Luisa Pastor- pasó de ser una ciudad dormitorio y aburrida a una ciudad despierta y con mucha actividad comercial, empresarial, cultural etc., y he visto cómo en los últimos tres años San Vicente ha pasado a ser una ciudad dormida, sin iniciativas y con nulo proyecto y gestión.

Me encanta trabajar por las personas, por las asociaciones, por los colectivos, y mejorar siempre mi ciudad.

Ese es el motivo principal por el que asumo la responsabilidad. Soy consciente de que es un reto enorme, pero día a día soy más consciente aún de que podemos volver a despertar a nuestra ciudad y que vuelva a ser un referente como ciudad para vivir.

Vamos a recuperar la confianza de la gente. Estamos para solucionar problemas, no para generarlos

P.- ¿Desde cuándo participa de la actividad política?

R.- Me afilié al Partido Popular en 1995. Tenía apenas 19 años y vi en el PP un partido que defiende la libertad, el respeto y la democracia. España estaba atravesando una dura crisis con un Gobierno del PSOE sumido en la corrupción y los escándalos día tras día. El PP ofrecía, como así fue y así ha sido ahora, capacidad para sacar a España de la crisis defendiendo unos valores con los que me siento identificado.

A nivel local, en 1999 formé parte de la primera lista de Luisa Pastor. Iba el número 14 de 21. Fue una experiencia única, siempre la recordaré. Era el inicio del proyecto de Luisa Pastor que ha transformado San Vicente del Raspeig en lo que es hoy. Tras aquella aparición, continué con mis estudios y mi vida profesional. A principios de 2017, viviendo dos años de un nefasto tripartito en San Vicente me propuse que era hora de empezar a trabajar para cambiar las cosas. De nada vale quejarse y criticar si no participas y ofreces alternativas. Cuando Francisco Cerdá asume la presidencia del partido en San Vicente me nombra coordinador general y comienzo a participar aún más activamente para crear una nueva estructura y empezar a caminar. Finalmente, se produjo mi nombramiento como candidato. Para mí era impensable hace meses, pero lo he aceptado con una enorme motivación e ilusión para poder trabajar por las personas y para mejorar San Vicente.

P.- ¿Su familia le apoya en esta decisión teniendo en cuenta a lo que se va a enfrentar en los próximos meses?

R.- Mi única condición moral, la única que me impuse para aceptar la candidatura, fue la aceptación de mi familia. Me conocen, saben cómo soy, saben que me desvivo siempre en los proyectos que emprendo. Es la forma de tener éxito. Y cuando les comenté la noticia, la sorpresa se convirtió en alegría, en apoyo. Mi mujer Yasmina es la primera en ayudarme en este compromiso tan bonito. Mi hija tiene 10 años, pero desde su ingenuidad me sorprende día a día con sus comentarios.

De mi familia y amigos todo son apoyos, saben que siempre me ha gustado trabajar para San Vicente en diferentes ámbitos, no parar. Algunos me recuerdan cuando de joven yo decía “cuando llegue a los cuarenta, seré alcalde de San Vicente”. Por eso lo que algunos pueden ver como pesadilla para mí es un sueño.

P.- Ahora su partido ha elegido a una persona joven, Pablo Casado, para intentar recuperar el gobierno de la nación.

Pablo Casado es la persona que lidera el nuevo proyecto del Partido Popular, un presidente elegido por los afiliados. Se inicia una etapa nueva para volver a recuperar la confianza de todos los votantes partiendo desde lo local. Cuando en los medios de comunicación se oía la palabra regeneración o renovación, veo mi discurso. Yo siempre decía tras mi nombramiento como candidato que si alguien puede hablar de esa palabra soy yo. Estoy seguro de que Pablo Casado liderará al PP y lo hará llegar a los mejores resultados. Trabajo e ilusión no nos falta.

P.- ¿Ya tiene equipo de trabajo dentro del partido?

R.- Cuando arrancamos con la candidatura en junio el primer objetivo era ir creando un equipo de trabajo compuesto por personas de diferentes ámbitos. Han pasado algo más de dos meses y el resultado ha sido increíble.

Sabía que tenía y que tengo que hablar con mucha gente, explicar mi idea, mi proyecto y así lo estoy haciendo. Es un trabajo diario y sigo hablando e incorporando personas, hemos creado un equipo muy transversal que va a llegar a todos los ciudadanos de San Vicente.

Ese era el objetivo y está lográndose.

P.- Explíquele a alguien que les había votado y que en las últimas elecciones dejó de hacerlo por qué debería volver a votarles.

R.- La ciudadanía nos pide que trabajemos para situar a San Vicente como un municipio de referencia, con futuro, con empleo, con ilusión, con proyección universitaria, pensado por y para las personas. El tripartito se ha limitado a intentar mantener lo que heredó, pero apenas ha aportado nada.

La gente nos pide que volvamos y lo haremos retomando, actualizando y mejorando el modelo de ciudad que impulsó José Ramón García Antón y Luisa Pastor, con nuevos equipos proactivos y con un partido abierto a todos. Estamos trabajando en un proyecto transversal donde todo el mundo se vea reflejado, que devuelva la confianza y la ilusión a los sanvicenteros.

El PP hace mucha falta en San Vicente y mi candidatura aportará trabajo, renovación, ilusión, transparencia y un proyecto sólido para desarrollar el modelo de ciudad que siempre hemos querido para San Vicente.

P.- ¿Cómo se organiza con el grupo municipal?

El grupo municipal ha hecho, está haciendo y hará un trabajo de oposición impecable. Es complicado tras 15 años gobernando, y después de ganar las elecciones como fuerza más votada, pasar a la oposición merced a un pacto que a la vista de los hechos sólo tenía como objetivo apartar al PP de la Alcaldía. Los siete compañeros están haciendo una magnífica labor y el apoyo es mutuo. Trabajamos para lograr un objetivo común que es ganar las elecciones de mayo 2019 y recuperar la Alcaldía de la ciudad.

P.- Usted afirma que su partido ha realizado una oposición seria y constructiva. ¿Ha faltado algo en estos tres años?

Mis compañeros de partido han hecho una oposición constructiva, siempre anteponiendo el bien de la mayoría de los sanvicenteros. El PP demostró que gobernaba para todos y ahora ha demostrado que hace oposición para todos, porque cree en San Vicente y por ello presenta siempre propuestas para toda la ciudadanía. Lamentablemente, el Gobierno municipal actual no piensa igual y se limita a oponerse a las propuestas que se han hecho en los últimos plenos como la bajada del IBI, la mejora de la limpieza, el mantenimiento y la iluminación de los parques o el impulso cultural con un museo de la ciudad, entre otros.

Ha sido una legislatura convulsa, donde eso que se hace llamar equipo de gobierno ha funcionado como cualquier cosa menos como equipo. Dimisiones, cambios de concejal, contradicciones, ceses...ha habido de todo menos un atisbo de estabilidad y proyecto.

San Vicente ha sido protagonista en los medios no por las inversiones, ni por el empleo, ni por su buen funcionamiento. Día a día somos noticia por las broncas entre concejales, donde un alcalde no ejerce como tal y se preocupa más de la foto diaria que de poner orden. No hay proyecto. Somos noticia por la suciedad de las calles, por la pérdida de subvenciones, por tener un auditorio “secuestrado”, por dejar vencer contratos que han dejado a los vecinos sin servicios.

P.- En su opinión, ¿el partido está tomando las decisiones adecuadas para convencer a los votantes para que vuelvan a darles su confianza?

R.- He de recordar que el PP ganó las elecciones en San Vicente. Tenemos siete concejales. Al no dejarnos gobernar, a pesar de ser la fuerza más votada, decidimos seguir con nuestro estilo y hacer una oposición responsable, conscientes de que un gobierno cuatripartito primero y tripartito después iba a producir muchas carencias en los servicios a los ciudadanos, como así ha ocurrido.

Cuando se convoquen las elecciones presentaremos un proyecto ilusionante para los sanvicenteros, pensando en las personas, en mejorar los servicios y la atención a los ciudadanos, especialmente a los más necesitados.

Estaremos al lado de nuestros vecinos, asociaciones, clubes deportivos, entidades culturales, trabajaremos para recuperar la actividad comercial e industrial y volver a impulsar la economía local para conseguir más empleo y oportunidades para todos.

Haremos de San Vicente una verdadera ciudad para vivir, la sacaremos de la parálisis en la que ha estado sumida estos últimos años y fomentaremos su vocación universitaria. Ese es nuestro compromiso.

P.- Da la impresión de que las épocas de las mayorías pasaron a la historia y eso implica tener que pactar con otros partidos. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar?

A día de hoy solo nos preocupa una cosa: trabajar y devolver la ilusión a San Vicente para que en mayo volvamos a ganar. No soy una persona de hipótesis ni de ver más allá de la realidad y soy consciente, y así se lo transmito a mi equipo, de que si trabajamos duro obtendremos unos resultados increíbles. A partir del 27 de mayo, con los resultados en la mesa, ya podremos responder a esta pregunta.

P.- ¿Cómo valora los diferentes episodios de corrupción que han afectado a su partido?

R.- La corrupción es una lacra de toda la política en general. ¿Y qué debemos hacer? Atajarla. Al político, sea del partido que sea y quien sea, hay que llevarlo ante la Justicia y que sea ésta quien lo juzgue. Si hay condena hay que apartarlo y exigirle que cumpla las penas. La corrupción es un factor que ha hecho que la gente pierda la confianza en la clase política y es un valor vital y difícil de recuperar, pero debemos trabajar para hacerlo y que se vuelva a confiar en una política honesta y próxima.

P.- ¿Cómo se viven estos episodios desde su partido?

R.- El PP es un partido de personas honestas. Yo soy una persona honesta que mira a la cara a las personas. Casi 8 millones de ciudadanos han votado a mi partido en las últimas elecciones generales, el más votado con diferencia.

El PP es un partido que ofrece soluciones y no genera problemas, que ha sacado a España en dos ocasiones de graves crisis económicas fruto de gobiernos socialistas. Como en todos los partidos y colectivos puede haber individuos que confunden servir al ciudadano con servirse del ciudadano, y ahí surgen los problemas. A estos individuos hay que apartarlos de la vida política, que sean juzgados y cumplan con la ley.

P.- ¿En qué cree que ha de incidir su partido para recuperar e ilusionar a los votantes del PP?

R.- Vamos a recuperar la confianza de la gente. Estamos para solucionar problemas, no para generarlos. Estamos para servir al ciudadano, para escucharlo, para atender sus necesidades.

Queremos gobernar para todos, sentir el contacto con las personas, hablar cara a cara, persona a persona.

Insisto: volvemos a ilusionar con renovación, con personas, con realidades; devolveremos a San Vicente una gestión eficaz, sin prometer aquello que no es posible y buscando la confianza.

Yo confío plenamente en todos los habitantes de San Vicente del Raspeig, todos aportan, todos hacemos ciudad y quiero que esa confianza sea mutua.

P.- ¿Puede darnos dos razones por las que la gente debería apoyarles?

R.- A medida que pasen los días y con el trabajo que estamos haciendo y el proyecto que vamos a presentar no serán dos razones, sino miles, tantas como habitantes tiene San Vicente.

Ahora los cuatro pilares sobre los que se levanta nuestro proyecto son: trabajo, ilusión, confianza y compromiso.