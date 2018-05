Un nutrido grupo de vecinos de la Urbanización Residencial Bulevar, situada en las inmediaciones de la Avenida Almassera, ha presentado varias quejas de manera masiva a través del Civic y han emprendido una recogida de firmas en protesta por “los perjuicios que nos ocasiona la no utilización de los Vados durante la Muestra de Comercio”.

× Ampliar Perjudicados por la Muestra que no han dudado en dar la cara.

Se centran especialmente en el tramo que más les afecta, aquel que baja en dirección hacia el Parque Lo Torrent, donde “sólo han colocado cuatro carpas que nos imposibilitan la utilización de dos vados para entrar a parkings de edificios con hasta cuatro plantas”. Están a favor de que se celebran este tipo de iniciativas en el municipio, pero se sienten “perjudicados” y “engañados” porque “ni se nos avisó ni se comunicó nada a los presidentes o administradores de las urbanizaciones afectadas”.

“Ni se nos avisó ni se comunicó nada a los presidentes o administradores de las urbanizaciones afectadas”

La gran sorpresa llegó cuando vieron a un policía colocar carteles en los que se avisaba que las limitaciones en el uso de vados comenzaban a principio de semana. “Luego han rectificado y sólo es para el fin de semana”, explican. “Yo voy a dejar el coche hibernando y tendrán que venir a recogerme”, lamenta una vecina, mientras otro optará por “usar el transporte público”. Creen que existían otras alternativas, ya que "en esta zona hemos estado en obras y podíamos usar los vados aunque fuera en dirección contraria".

Esta mañana, justo encima de la nota informativa de tráfico comunicando la restricción provisional de los vados, ha aparecido otro cartel con el siguiente mensaje “Garaje comunitario clausurado durante 135 horas, ¿de verdad no se podía planificar mejor la ubicación de stands?”. Nuestros protagonistas no tienen nada que ver con ese escrito, pero lo comparten, recordando que “aquí nos ponen barracas y kábilas en fiestas, eso no nos molesta, tampoco la celebración de la muestra”, dejando claro que su indignación es única y exclusivamente relativa al problema de los vados.

Esta tarde se inaugura oficialmente la Muestra San Vicente y los ánimos están más caldeados todavía que ayer, cuando ya informamos de la indignación de varios comerciantes de la zona.