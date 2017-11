Asunción Sánchez: “Desde la ideología no se puede gobernar”

Es la única alicantina que está viviendo desde el senado la histórica situación que se vive en Cataluña. El pasado lunes habló sobre este conflicto, haciendo también un repaso a otros muchos ámbitos que rodean su actividad política. Lo hizo en San Vicente, un municipio en el que vive parte de su familia y al que le une la estrecha relación que se fraguó durante la alcaldía de Luisa Pastor. “He venido muchas veces, sobretodo por temas relacionados con centros de discapacidad o para disfrutar de eventos y fiestas locales, que aquí hay muchas”, explica.

× 1 de 4 Ampliar Asunción Sanchez junto al presidente del PP San Vicente, Francisco Cerdá y el líder de nuevas generaciones, Edgar Hidalgo. × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

PREGUNTA: ¿Cómo surgió la opción de impartir esta charla abierta en San Vicente?

RESPUESTA: Con el actual presidente local (Francisco Javier Cerdá) me une la pasión por las personas mayores y siempre he seguido la política municipal de San Vicente. Me gusta estar cerca de la gente e ir a sedes locales, pienso que esta es una parte importante de mi labor política.

P: Aquí, como en todo el país, el conflicto catalán se sigue con mucho interés. ¿Cómo se le explican al ciudadano los motivos por los que hemos llegado a esta situación?

R: Se explica con datos objetivos. A pesar de que muchos pedían a Rajoy que interviniera, él ha sabido medir los tiempos sin precipitación. Pero todo se entiende desde la premisa de que alguien ha roto las reglas.

P: ¿Podría haberse evitado este desenlace con una postura del gobierno más conciliadora?

R: Se habla mucho de diálogo, pero el que ha tenido las oportunidades de expresarse ha sido el presidente de la Generalitat. Puigdemont ha podido ir al congreso, al senado, a la conferencia de presidentes, y no ha querido. Puede haber diálogo, pero siempre dentro de las normas.

P: ¿Toda la responsabilidad es de los independentistas o el gobierno también tiene parte de culpa?

R: Posiblemente algunas cuestiones pueden no haberse explicado o entendido suficientemente. La gente tiene que saber que la soberanía nacional es del pueblo y no se puede hacer un referéndum unilateral. También tiene que saber que en España los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) están bien separados. Se ha actuado de manera correctísima dentro de los tiempos.

“Puigdemont ha tenido muchas oportunidades para hablar y en ningún momento ha querido acatar las normas”

P: Hablando de la constitución, ¿es posible que sea necesaria una remodelación?

R: Sí, de hecho en el congreso se está trabajando para una reforma territorial en 2018, pero tendrá que ser con un diálogo y consenso muy amplio. Cuando se aprobó en 1978 se sentaron personas de ideologías muy diferentes y hubo amplísima mayoría.

P: ¿Que le parece que se quiera englobar a Alicante dentro de los llamados “Països Catalans,”?

R: Mal. Los que planteen esto deberían hacerlo de forma abierta y ponerlo en su programa electoral. España está bien estructurada territorialmente, con sus 17 comunidades autónomas, y decidimos todos los españoles.

P: ¿Se refiere a Compromís? ¿Le ha sorprendido su postura en el conflicto catalán?

R: No me ha sorprendido, pero deberían ser valientes y decir que lo que quieren es unirse al planteamiento independentista o sentimiento nacionalista.

× 1 de 3 Ampliar Asunción Sánchez en una charla abierta en la sede del PP San Vicente. × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Gestión autonómica

P: Pasando a otros asuntos. ¿Qué balance hace del gobierno de la Generalitat Valenciana en estos dos años y medio?

R: Veo incoherencias. Para gestionar hay que conocer la administración y desde la ideología no se puede gobernar. Nosotros fuimos el partido más votado pero asumimos que no era una mayoría suficiente. Otros decían unas cosas cuando estaban en la oposición y hacen otras cuando tienen el poder. Los problemas de las personas hay que resolverlos día a día y no con dinero. En la Generalitat desde 2015 hay cerca de 2500 millones más y sin embargo abres el periódico y encuentras colapso en dependencia, altos niveles de pobreza, problemas en los centros de ancianos, en los centros de empleo. Nosotros perdimos el alma de tanto gestionar pero hemos dejado de llorar, otros siguen llorando.

“Nosotros perdimos el alma de tanto gestionar pero hemos dejado de llorar, otros siguen llorando”

P: Por ejemplo, la educación está continuamente en el foco. ¿Cómo se están haciendo las cosas?

R: Todos los días hay debate en las calles, sobre el plurilingüismo, la enseñanza concertada, etc… Se pide diálogo pero no se habla con los padres, con las AMPAS, con los sindicatos o con los representantes escolares.

P: Como alicantina, ¿se puede sentir bien tratada la provincia por parte del gobierno autonómico?

R: No, a las pruebas me remito. Siguen habiendo muchos barracones en los colegios y en este periodo apenas se ha invertido en colegios, centros de salud, infraestructuras viarias, conexiones o entorno metropolitano.

P: ¿Cuando gobernaba el PP no existía esta supuesta discriminación?

R: Con el gobierno del PP la Comunidad Valenciana siempre se ha intentado estructurar y equilibrar territorialmente, con inversiones en hospitales, universidades, etc…

“En dos años y medio apenas se ha invertido en colegios, centros de salud, infraestructuras viarias, conexiones o entorno metropolitano”

P: Siguiendo en Alicante. ¿Cómo valora la situación que se vive en el Ayuntamiento?

R: Sólo puede acabar mal, de hecho ya ha acabado mal. No puedo creer que con seis concejales y 30 mil votos se puedan repartir todas las competencias. Los alicantinos no lo van a entender. Sobretodo no van a entender que los que obligaron a Nerea Belmonte a dejar el gobierno, sin que haya ido a ningún juicio, ahora no se apliquen la misma norma.

P: Sin embargo, el Alcalde culpa al PP de esta situación y les acusa de convertirlo en una persecución personal…

R: El PP sólo ha hecho una oposición sensata, llevando a los tribunales cualquier cuestión dudosa. Ha sido la fiscalía la que ha admitido a trámite la denuncia cuando podría no haberlo hecho.

P: En plena investigación de la Gürtel, ¿cómo se llevan desde el lado popular todos los asuntos de corrupción que les salpican?

R: Hemos hecho bastante autocrítica, desde que el presidente Fabra puso las famosas líneas rojas, por las que cualquier investigado (imputado) debía apartarse de las tareas de gobierno. Asumimos que el resultado de las elecciones se debió a muchas personas que estuvieron implicadas en causas de corrupción, pero también hay que recordar que muchos de estos casos se resolvieron sin delito, como el de Andrés Llorens y la Plaza de Magallanes. La gente debe saber que seguimos unas líneas muy estrictas. Se puede mirar al PP y sentirse orgulloso de pertenecer al PP con transparencia y cabeza alta.