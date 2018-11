¿Quieres Casarte conmigo?

El amor no conoce de límites ni fronteras. Esta semana os hacemos partícipes de una bonita historia, la de Nicolás y Mili, que esperemos tenga el mejor de los finales. Él ha elegido nuestro medio para sorprenderla pidiéndole matrimonio.

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

Para conocer la magnitud de este amor, Nicolás recupera unas palabras que le dedicó a su pareja, en las que le transmite lo que significa para ella:

A Emilia Pujalte Jerez:

“Querida Mili: No sabes cuán difíciles y eternos se me hacen los días, desde el momento que te has ido de mi lado. La angustia de solo pensar que puedo perderte, me ha quitado hasta las ganas de sonreír. Me hacen tanta falta tus caricias, tus dulces palabras, tu cariño… ¡cómo te extraño! El destino hizo necesario tu regreso, pero sabes que mi corazón se fue contigo. Eres la luz de mis ojos, y ahora todo está oscuro, es una pesadilla. Quiero pedirte perdón por mis fallos. Te amo y deseo más que nunca que vuelvas a mi lado, ahora que todo está volviendo a su cauce, y porque he descubierto que eres la mujer con quien quiero compartir el resto de mi vida, llena de amor y felicidad. Por esto y mucho más ¿aceptas casarte conmigo?”

Su historia

La madre de Mili era compañera de trabajo del padre de Nicolás en la Union de Jubilados y Pensionistas (UDP) de San Vicente.

A raíz de ello, ambos se conocieron en 2013. “Mili es una chica sensacional, excelente persona, con mucha empatía, una cordialidad y humildad gigantes”, halaga su actual pareja. “Yo estaba soltero, en ese momento trabajando en Argentina. Pedí una licencia en mi trabajo y fui a San Vicente, a ver a mi familia, y allí me presentan oficialmente a Mili. Desde el primer momento me conquistó. Fue amor a primera vista. A los 6 meses tuve que regresar a Argentina para continuar en mis actividades laborales, y mantuvimos el contacto por Facebook y por mail. En esa época todavía el WhatsApp no era muy popular”, relata Nicolás.

"La distancia es como el viento. Apaga los fuegos pequeños, pero enciende los grandes”

“En el 2014 me desvinculé de mi trabajo, y dado que ya estaba muy enganchado con Mili, decidí dar el salto de nuevo a San Vicente. Inmediatamente comenzamos una relación. Muy enamorados! Eso fue el 16 de octubre del 2014. Hemos pasado mil cosas juntos, como toda pareja, buenas y otras no tanto. En junio de este año, a nivel personal tuve muchas dificultades, entre ellas la falta de trabajo, desesperación por eso, el fallecimiento de mi padre, etc. Y dado que queríamos empezar de una vez una vida juntos, y viendo la dificultad que pasábamos en todos los niveles, decidimos venir a Argentina, esta vez a la Patagonia, donde yo nací, a buscarnos un futuro y lograr esas metas. A finales de agosto llegamos. Y claro, una cosa es lo que cuentan, otra la realidad. Vimos que no era tan fácil como pensábamos. Nuestra idea era lo básico que quiere cualquier persona: conseguir un trabajo, un lugar para vivir, y continuar con los sueños y metas.

“Un familiar nos dio alojamiento en la ciudad de Neuquén. Pero con el poco dinero que teníamos, vimos que para los 2 iba a ser muy duro sobrevivir. Ella tenía aun algunas puertas abiertas en Sanvi y en Alicante, y luego de analizar mucho la situación, con mucho dolor y pena decidió regresar al poco tiempo”.

“Por suerte hemos podido recuperar y mejorar la relación. La distancia nos hizo ver muchas cosas que antes pasaban desapercibidas. A mi me hizo reaccionar y dar un vuelco total a mi vida. Y descubrimos que haciendo las cosas de manera diferente y con otro enfoque, todo se logra y se disfruta más y mejor”.

“A día de hoy, luego de hablar mucho, de replantearnos todo, de sincerarnos, estamos más enamorados que nunca. Rogando podamos volver a estar unidos para siempre. Por fin he conseguido un trabajo, y mi sueño es que ella regrese, y podamos empezar a cumplir todo lo que soñamos siempre, juntos y unidos por siempre”.

“Lo que siento por ella no lo he sentido jamás por nadie. Más ahora que la tengo a 15.000 km de distancia. Es increíble, pero como dice el dicho, la distancia es como el viento. Apaga los fuegos pequeños, pero enciende los grandes”.