¿Obstáculos en la vía pública?

En los últimos días a tenor de lo que ha sucedido podríamos pensar que las ayudas a la conducción como las señales de tráfico y la iluminación son meros obstáculos en la via pública. Como ejemplo vemos en la imagen como han quedado dos de las señales de la rotonda de la calle Cotolengo. El "artista" que venía de Sol y Luz hacia la Universidad decidió que eso de las rotondas no iba con él, que ni videos de la GC para usar adecuadamente las rotondas ni "ná, pa qué". Casi hace pleno, dos de tres señales de la rotonda, por cierto este "no se sale por la tangente". Al menos respeta el medio ambiente y no se llevó por delante el arbolito, todo un detalle.

Seguimos dándole "vueltas" a esto de las rotondas y vemos que lo de "agarrate que vienen curvas", sobre todo cuando hay farolas cerca, más que un consejo es una necesidad, sino que se lo digan al que se ha llevado por delante una farola en la rotonda de acceso al centro comercial y a Santa Isabel.