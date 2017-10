Una tesis de la UA sobre sensores electroquímicos aplicados a cuidados de la salud es premiada por la Academia de Doctores de España

La doctoranda de la Universidad de Alicante, Alejandra Abellán Llobregat, ha logrado hacerse con uno de los doce Premios de Investigación 2017 que concede la Real Academia de Doctores de España. La tesis de Abellán, “Development of electrochemical sensors based on nanostructured carbon materials for health-care applications”, ha recibido el Premio Juan Abelló Pascual II que reconoce los trabajos sobre “Métodos analíticos en Bioquímica” y el cual está dotado con 1.600 euros.

La tesis doctoral que le ha valido el reconocimiento a la doctoranda de la Universidad de Alicante tiene como objetivo principal el desarrollo y funcionalización de diversos materiales carbonosos para su posterior aplicación como elemento transductor en sensores y biosensores electroquímicos. En este trabajo se ha evaluado el efecto de emplear diferentes materiales carbonosos como elementos transductores en sensores voltamétricos y cronoamperométricos para la cuantificación de ácido ascórbico y ácido úrico en fluidos fisiológicos humanos (e.g., orina, sudor, suero y sangre).

La RADE ha explicado que, en esta edición, se han presentado 438 trabajos, cuatro más que a la anterior convocatoria, en la que el número de candidatos superó en más de un 107 % a la precedente.

Este año, los premiados son doctores por la Universidad Autónoma de Madrid, por la Complutense, la de Alcalá de Henares, Alicante, Barcelona, Coruña, Extremadura, Granada, Zaragoza y la UNED.