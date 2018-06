Una estudiante de la UA gana la beca "Mujer Ingeniera" de Hispasat

La estudiante de último curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Universidad de Alicante en la Escuela Politécnica Superior, Margarita Martínez Coves, ha resultado la ganadora de la II Beca “Mujer Ingeniera” que concede Hispasat, el operador español de comunicaciones por satélite. La alumna de la UA se ha impuesto a otras 15 candidatas que se habían presentado gracias a su “buen expediente académico, con una nota media de notable alto, su participación en diferentes asociaciones y actividades extracurriculares, así como su especial interés por la innovación”, ha asegurado el jurado formado por Amalia Fontán, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones; Cristina Bustos, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España; y, por parte de HISPASAT, Antonio Abad, director técnico y de Operaciones; Ignacio Sanchís, director de Negocio; Miguel Táuler, director de Recursos y Organización y Cristina P´`erez Cantó, directora de Comunicación.

Margarita ha asegurado que esta beca supone “la oportunidad de seguir formándome y al mismo tiempo sirve para visibilizar a la mujer en área como la ingeniería”, la ganadora de la segunda beca de Hispasat se ha mostrado muy contenta y ha señalado que "soy una persona inquieta y curiosa y eso me ha llevado a involucrarme en la participación estudiantil a través de la Delegación de Alumnos de la Escuela Politécnica Superior desde donde hemos impulsado los estudios de ingeniería entre las mujeres, por eso me siento tan representada con esta beca que además también supone un desahogo económico que me permitirá centrarme en estudiar”.

La beca HISPASAT “Mujer Ingeniera” tiene una dotación económica de 5.000 euros para que una estudiante de Ingeniería pueda realizar estudios de posgrado en un máster habilitante de Ingeniería Aeronáutica o de Telecomunicaciones, en el ámbito espacial.

La beca, que tiene carácter anual, pretende fomentar la presencia del talento femenino en el ámbito tecnológico y contribuir así tanto al desarrollo profesional de las mujeres en estos estudios como al aumento del número de mujeres en el sector espacial.