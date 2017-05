Una empresa del Parque Científico de la UMH colabora con el sector farmacéutico para avanzar en nuevos tratamientos contra la diabetes

Desarrollar un programa de investigación que enmarque diferentes líneas de trabajo para avanzar en nuevos tratamientos contra la diabetes. Esta es la finalidad del acuerdo que ha firmado la empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Instead Technologies con la compañía farmacéutica internacional Harmonium Innovation y el Centro de Investigación Traslacional en Medicina Innomedyx. La firma ha tenido lugar esta mañana en la sede de Innomedyx, ubicada en el Biopolo del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

El objetivo de esta alianza es la inversión en proyectos de investigación para avanzar en el diagnóstico y en el desarrollo de nuevas terapias, en el tratamiento y prevención de la diabetes y sus complicaciones, así como en la obesidad y otras patologías asociadas. Todo ello mediante la monitorización de la enfermedad a través de soluciones tecnológicas accesibles al alcance de los pacientes. La directora general de Innomedyx, Rosa Valenzuela, ha apuntado que “esto les permitirá controlar su enfermedad adecuadamente mejorando su calidad de vida”.

Por su parte, el director general de Harmonium, Fernando Rueda, ha destacado que “la diabetes es una enfermedad que afecta en España a casi cinco millones de personas, un 13,8% de la población. Su prevalencia va en aumento, por lo que por primera vez una enfermedad no infecciosa se considera una grave amenaza para la salud mundial”. Además, tal y como señala el director de Instead Technologies y catedrático del Área de Biología Celular de la UMH, Eduardo Fernández Jover, “la diabetes en aumento es la del tipo 2, que está relacionada con la obesidad y puede causar complicaciones como ceguera, insuficiencia renal, hipertensión arterial o hipercolesterolemia”.

El catedrático de la UMH Fernández Jover ha destacado la baja percepción de riesgo que se tiene sobre la diabetes. “El problema es que se trata de una enfermedad crónica, no contagiosa y sus síntomas, aunque muy graves, no aparecen de inmediato sino tras varios años, por lo que no se tiene una percepción inmediata del riesgo”.

Instead Tecnhologies es una empresa de base tecnológica participada por la UMH. La spin-off se centra en el desarrollo de sensores biomédicos que permiten medir señales y aplicarlas a la medicina, tanto en el diagnóstico como en la monitorización de signos vitales del paciente.

Por su parte, Harmonium Innovation es una compañía internacional de investigación y desarrollo que se centra en el desarrollo, innovación y comercialización de soluciones para el control, tratamiento y prevención de la diabetes. Innomedyx es un Centro de Investigación Traslacional en Medicina, fundado en España. Su principal objetivo es la traslación de productos de biomedicina e innovación tecnológica sanitaria, diseñados para el desarrollo de estrategias que garanticen su transformación en la medicina del futuro.