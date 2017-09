Un libro infantil podrías explicar a nuestros hijos la perdida de un ser querido

Cuando nos deja un ser querido nos planteamos cómo comunicar esto a nuestros hijos para que puedan gestionar adecuadamente el dolor de la perdida. A partir de este planteamiento Esther Martínez Delicado se animó a escribir e ilustrar “¿Volverás?”, un cuento infantil para niños de 6 a 10 años. “Muchos de nosotros, que nos hacemos llamar adultos, no estamos preparados para explicarle a los niños el significado de la vida y la muerte. Mi deseo, a través de este cuento es normalizar la muerte aportándole conciencia y valor a la vida”, nos explicó la autora. Esther, con 29 años, ha pasado gran parte de su vida viajando por el mundo entero recabando experiencias y filosofías de vida. Escribir e ilustrar son dos de sus grandes pasiones. Recientemente, sufrió un grave accidente que la decidió a reflexionar sobre la vida y la muerte en este cuento.

La autora apostó por el crowfunding para editar su trabajo y lo puso en manos de la editorial “Libros.com” que ha publicado más de 200 libros a través de esta herramienta.

A través de este sistema los futuros lectores se convierte en mecenas y compran por adelantado sus ejemplares con el fin de que la publicación pueda salir a la luz.

En apenas 10 días la autora ha conseguido casi la mitad del dinero necesario. “Estoy muy contenta con la respuesta obtenido lo cual me ha hecho valorar aún más mis amistades y todo mi entorno ya que no he hecho ningún tipo de campaña”. El mayor deseo de la autora es que el libro pueda estar en manos del público y poder transmitir su mensaje.