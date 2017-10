Problemas y soluciones al problema de la contaminación por CO2, en la Jornada del viernes 20 en el IUMA de la Universidad de Alicante

El Instituto Universitario de Materiales de Alicante (IUMA) y la Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) organizan el Seminario titulado "Soluciones Tecnológicas a la Problemática del CO 2 , el viernes 20 de octubre de 2017 en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.

El Seminario tiene como finalidad abordar la problemática del CO 2 , gas de efecto invernadero cuyas emisiones excesivas acarrean graves consecuencias para el planeta y la vida. La actividad se va a desarrollar bajo el auspicio de la PTECO2, iniciativa promovida por el sector privado, centros de investigación y universidades españolas, parcialmente financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MEIC) que aúna representantes de este ministerio, así como de los ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), y Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). La PTECO2 aborda un desarrollo tecnológico en España que contribuya a disminuir el impacto ambiental, social y económico derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. La Universidad de Alicante es una de ocho universidades participantes en la PTECO2.

El encuentro surge con el objetivo principal de presentar los retos que plantea la problemática de CO2, así como las posibilidades para solucionarla, el seminario va a ofrecer a los asistentes la oportunidad de conocer de la mano de expertos de reconocido prestigio internacional una serie de tecnologías innovadoras para aliviar el creciente problema del CO 2 . Durante la jornada participarán representantes de la plataforma.

A las 11:00 horas los organizadores de la jornada, Ángel Berenguer y Enrique Ramos, darán la bienvenida y presentarán la actividad junto a Mª Jesús Pastor, directora del Secretariado de Trasferencia de Conocimiento.

A continuación, Pedro Mora presentará la PTECO2 y el grupo de formación. Tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y usos de CO 2 , por Bernardo Llamas, experto procedente de la Universidad Politécnica de Madrid. Seguirá “Captura de CO 2 ”, por Juan Pablo Marco, de G2MTech; “Introducción Usos”, por María del Carmen Román, de la UA; “Proyecto CO2FORMARE, como caso de uso del CO 2 ”, por Carlos Padilla, representante de Iberdrola. La jornada finalizará como el debate/mesa redonda “¿Cambio climático y tecnologías? ¿uso o almacenamiento?”.

La actividad está dirigida en especial a estudiantes de grado, máster y doctorado. Se desarrollará en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Todas sus plazas disponibles están cubiertas.

El comité organizador está compuesto por los doctores del IUMA Ángel Berenguer y Enrique V. Ramos; y Bernardo Llamas, doctor en la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía, Universidad Politécnica de Madrid.