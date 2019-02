La Universidad de Alicante diseña una estrategia para captar alumnas en las carreras de ingeniería

Las carreras de ingeniería no superan el 30 por ciento de alumnas matriculadas y en algunas como las de informática la cifra cae por debajo del 15. Y no se trata de la dicotomía entre letras y ciencias ya que es algo que no sucede en otras titulaciones de ciencias, como Biología o Medicina. El estudio que ha liderado el investigador de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, Luis Aragonés, que se ha presentado hoy, apunta a causas estructurales relacionadas con la percepción y la imagen histórica de las ingenierías asociadas a los hombres.

× 1 de 4 Ampliar × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

La investigación que ha desarrollado Aragonés se ha basado en los datos de todos los estudiantes de las diferentes titulaciones de ingenierías de la Universidad de Alicante, en total 25.061 -5.524, 5.524 mujeres y 19.539 hombres- desde 1972 con la carrera de Ingeniería Civil asociada a Centro de Estudios Universitarios, el embrión de la actual universidad.

En la presentación del estudio han participado, además de Luis Aragonés como investigador principal, la subdirectora general de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer, María Vázquez Sellán, el director de la Escuela Politécnica Superior, Andrés Montoyo y la vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, Amparo Navarro.

El trabajo realizado por Aragonés y su equipo ha explicado que “al final nosotros lo que queríamos era conocer la evolución de la mujer en las titulaciones de ingeniería y nos hemos encontrado que está estancada desde los años 90”. El responsable del estudio ha señalado posibles causas de esta situación que ha resumido en “la imagen y la percepción que se tiene de las carreras tecnológicas asociadas a roles masculinos”. El estudio explica que “ni padres ni docentes animan a seguir a las mujeres por ramas de ingeniería” y señala que “no existen apenas referentes de mujeres ingenieras que animen a seguir este camino a las alumnas”.

Se trata de “resultados malos y si les sumamos que tan sólo se egresan el 41 por ciento de mujeres y hombres que se matriculan pues el problema pasa a ser gravísimo ya que la demanda futura -de aquí a 10 años- de este tipo de titulaciones es enorme, pero si no sacamos ingenieras e ingenieros a la calle, pues no vamos a poder dar la suficiente oferta a la demanda que va a haber”. Y es que el estudio deja claro que en las carreras tecnológicas no hay prácticamente diferencia entre hombres y mujeres -aparte de su elección-. Una vez matriculados comparten indicadores muy similares en cuanto a egresados, abandonos, expulsiones o presencia de erasmus.

El estudio pormenorizado deja claro que el único hándicap se encuentra en la elección de los estudios, en la etapa académica, el mercado laboral de nuevo aparece una brecha. El 28 por ciento de los estudiantes que logran ser ingenieros son mujeres, pero tan sólo el 16 por ciento trabaja como tal.

María Vázquez, subdirectora general de Estudios y Cooperación del Instituto de la Mujer ha señalado que “una vez detectada la brecha debemos trabajar para neutralizarla y tomar medidas para mitigar la pérdida de talento por la falta de acceso de mujeres a las titulaciones de ingeniería”.

Por todo ello el próximo lunes se presenta en la Universidad de Alicante el proyecto “Quiero ser ingeniera”, financiado por Instituto de la Mujer y cuyo objetivo, sino ha quedado claro, es lograr que aumente el número de mujeres en las carreras tecnológicas “un proyecto piloto que trata de captar la vocación de las niñas y adolescentes antes de que elijan los itinerarios formativos”.

Vázquez ha explicado que “esta investigación ha servido como punto de partida para conocer el diagnóstico en que se encuentra una Escuela Politécnica y es además exportable a otras universidades para que estas puedan trabajar en la mejora de esos indicadores”.