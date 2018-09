Los tres nuevos grados universitarios y la reivindicación de Medicina centran el discurso del rector en el acto inaugural del curso 2018-19

Manuel Palomar ha reivindicado la "capacidad de la Universidad de Alicante de identificar nuevas necesidades sociales, nichos formativos inéditos y las señales más recientes de los mercados de trabajo" y de rendir cuentas por los impactos que genera a través del "Plan de Responsabilidad Social" que "guiará la acción de gobierno el resto de mandato".

El paraninfo de la Universidad de Alicante ha vivido este jueves el solemne acto de inicio del curso académico 2018-2019 con el tradicional acto de entrega de distinciones a los miembros de la comunidad universitaria que han cumplido 25 años de dedicación a la institución o que han alcanzado la edad de jubilación y que ha contado con la presencia del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz.

Un acto en que el rector, Manuel Palomar, ha reivindicado "la capacidad de la Universidad de Alicante para ejercer su responsabilidad, en orden a atender e identificar nuevas necesidades sociales, nichos formativos inéditos y las señales más recientes de los mercados de trabajo" y ha subrayado la impartición de los "nuevos grados en Relaciones Internacionales, en Marketing y en Gastronomía y Artes Culinarias, que, junto con Medicina, formaban parte de la propuesta programática de mi segundo mandato".

En este sentido, el máximo responsable de la institución académica ha destacado que "la Universidad de Alicante cuenta con todos los requisitos (profesorado, infraestructuras, tecnologías, laboratorios y prácticas) para su impartición, y con un Plan de Estudios que no he dudado en calificar como de alta calidad, novedoso, creativo y de vanguardia, abierto a las especialidades clásicas y a especialidades que se abren al futuro, y orientado a formar en las bases científicas de la medicina moderna y en la aplicación de las nuevas técnicas de diagnóstico y las nuevas terapias", para a continuación apuntar que el Grado de Medicina de la UA cuenta con la aprobación de la Agencia Nacional de Evaluación de la calidad y Acreditación y que "jamás ha sucedido que se deniegue la implantación de un título implantado por la ANECA". "Y todo el resto, si me permiten decirlo así, es… política, como política fue la decisión de la segregación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante en 1997", ha puntualizado, recordando además que "la demanda de estudios de medicina sigue siendo elevada y en los próximos 10 años de podrían jubilar entre 70 y 90 mil médicos. Una brecha que, a buen seguro, más pronto que tarde, será aprovechada por la enseñanza privada, con costes más elevados y un nivel de credibilidad y confianza claramente menor".

En su intervención, Palomar también ha hecho referencia a la apertura del nuevo campus de Alcoi, donde se imparte el Grado de Maestro Infantil "que ha cubierto todas las plazas, con lista de espera y con la expectativa de ampliarla formación y el número de alumnos". El rector ha recordado que "la Universidad de Alicante está presente, a través de 12 sedes, incluida la sede de la ciudad de Alicante, y 17 aulas universitarias, en todas las comarcas" y ha señalado que "es nuestro modo, de contribuir a la articulación del territorio".

El Plan de Responsabilidad Social de Universidad de Alicante que este año estrena la institución tras su aprobación en el último Consejo de Gobierno del curso académico también ha centrado buena parte de la intervención de Palomar quién ha asegurado que "se trata de una apuesta institucional para instaurar una relación ética y transparente de la institución con la sociedad. Una apuesta estratégica que guiará nuestra acción en el resto del mandato". En resumen, el rector se ha referido a la RSU como "un giro cultural de la institución, un punto crucial y una estrategia de gestión holística que implica una política integral que obliga a considerar los impactos diversos de la propia organización universitaria, que n os sitúa entre el reducido número de universidades que tienen una estrategia de esta naturaleza".

La secretaria general de la Universidad, Esther Algarra, ha sido la encargada de abrir el acto con la memoria del curso 2017-2018, en que ha realizado un repaso a las principales acciones de la institución a lo largo del año académico.

La lección inaugural del curso académico ha corrido a cargo del catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Manuel Atienza, quién ha titula do su intervención Una apología del Derecho. Una lección crítica con la Universidad española, con ánimo de su mejora.

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, en representación del Consell, ha elogiado a la Universidad de Alicante en su intervención, "sobresale en su excelencia académica y investigadora, transfiriendo sus éxitos a la sociedad valenciana, española y europea y, de manera creciente, entrando en los flujos de la globalización" y ha reivindicado las políticas del gobierno valenciano en la mejora de becas, a lo que destinan "un total de 30 millones de euros, ocho millones más que en 2017" y también ha asegurado que respecto al Grado de Medicina, "ahora es a la Generalitat a quién le corresponde dar el siguiente paso. Se está trabajando en eso; valorando todos los puntos de la propuesta. La decisión se tomará desde el diálogo, valorando todas las variables y priorizando siempre los intereses de la sociedad de Alicante y el interés general de la Comunitat".

Antes de comenzar el acto un grupo de trabajadores de la Universidad se han concentrado en la entrada del paraninfo para protestar, ante el rector y toda la comitiva, por "la eliminación de la reducción de jornada del PAS y de la carga docente del PDI a los mayores de 60 años, el pago del 100% de la carrera profesional al PAS y la sustitución del POI por el nuevo complemento autonómico que ha supuesto que buena parte del profesorado contratado vea reducidas sus retribuciones", convocados por los sindicados de la UA.