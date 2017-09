Los principales expertos del mundo en los sistemas de referencia de la rotación terrestre se dan cita en la Universidad de Alicante

El Departamento de Matemática Aplicada de la Escuela Politécnica Superior de la UA y en concreto su director, José Manuel Ferrándiz, es el artífice que Alicante se convierta la próxima semana en el centro de atención del cielo y de la tierra. Las jornadas de los Sistema de Referencia de la Rotación Terrestre, reúnen en la Universidad de Alicante, a los principales expertos mundiales que se aglutinan en torno a la Unión Astronómica Internacional y la Asociación Internacional de Geodesia. Y es que, para medir la rotación de la tierra hace falta un punto de referencia, por lo que el cielo y los satélites, son tan importantes como la misma masa terrestre a la hora de realizar el exhaustivo trabajo que se aplica en este campo.

En el encuentro, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior entre el 25 y el 27 del presente mes, está previsto que participen alrededor de 60 personas de todo el mundo, las cuales representan, entre otras, las instituciones y organismos encargados de observar la rotación y posición de la esfera terrestre. La inauguración, a las 9 de la mañana, estará presidida por la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento y Zuheir Altamimi (Francia) Vicepresidente de la IAG; responsable del centro que elabora el sistema de referencia terrestre (ITRF) y Richard Gross, (JPL/NASA), Presidente de la Comisión A2 (rotación terrestre) de la IAU; además es presidente de GGOS, el sistema de observación global de la Tierra de la IAG y presidente de un centro de fluidos geofísicos del IERS. Ambos, miembros de la Subcomisión de Geodesia de la ONU.

No hay un nombre en el comité científico de estas jornadas, cuya responsabilidad no abarque algún aspecto clave a la hora de conocer, predecir o transmitir datos referentes a la posición de la Tierra, datos tan relevantes sin los cuales no tendríamos GPS, ni navegación espacial, ni se podría medir la variación del nivel del mar con la precisión que necesitamos para tomar medidas políticas.

Entre los nombres propios que participaran, destacan los responsables de la NASA, Richard S. Gross i Benjamin Chao. El primero supervisor del Laboratorio de Propulsión de la NASA i el segundo jefe del Laboratorio Geodésico Espacial. Chao además, ampliará su estancia en la Universidad de Alicante hasta el 15 de octubre, cerca de un mes en el cual trabajará junto al grupo de investigación que dirige José Manuel Ferrándiz y ofrecerá una charla en la Sede de la UA, además de charlas a los alumnos de doctorado.

Ferrándiz, corresponsable del Comité Científico Organizador de las Jornadas, explica que “el objetivo genérico del trabajo que realizan todos estos profesionales cada uno desde su ámbito, es el de “avanzar en nuestro conocimiento de la rotación de la tierra y aborda los desafíos planteados por los requisitos de precisión del proyecto Horizonte 2020”. En esta línea, Ferrándiz, ha explicado que, entre los objetivos más concretos, se encuentra el “acercarse al milímetro en el posicionamiento terrestre y mejorar la predicción de la rotación del globo”. En este sentido asegura que “todavía estamos lejos de lograr esa precisión, pero en unos años, sin duda nos acercaremos”. También ha señalado que los principales objetivos de las jornadas que se celebran en la Universidad de Alicante se centran en “poner en común el estado actual de la rotación terrestre y la forma de modelarla” y también en realizar una hoja de ruta con los “requisitos para elaborar una nueva teoría de la rotación terrestre”. Algo, según Ferrándiz indispensable tras los avances en este campo en los últimos años.