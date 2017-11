Los Premios de la Juventud de la Diputación de Alicante reparten 20.000 euros entre los jóvenes emprendedores de la provincia

Un total de 16 proyectos han sido reconocidos en el transcurso de la XVI Gala de los Premios Provinciales de la Juventud celebrados la semana pasada. La Diputación de Alicante convoca anualmente estas distinciones con las que pretende reconocer la capacidad, el talento y las habilidades creativas de los jóvenes de la provincia.

La diputada de Familia y Ciudadanía, Mercedes Alonso, ha sido la encargada de presidir en el MARQ el acto de entrega de estos galardones, dotados con 20.000 euros. Alonso, quien ha destacado la excelente calidad de los cerca de 200 trabajos que han concurrido en esta nueva edición, ha explicado que “existe un inmenso potencial entre nuestro jóvenes, capaces de crear y desarrollar ideas empresariales y blogs temáticos diversos y atractivos, pero además, poseemos una cantera de artistas cuya expresividad y creatividad podemos ver plasmada año tras año en esta gala”.

La empresa Pymexporto Consultores S.L. de Alcoy se ha alzado con el Premio Iniciativa Empresarial, dotado con 2.000 euros, por su proyecto ‘Exportory’. En la categoría de Blogs, el primer premio de 1.500 euros ha sido para Hugo Gómez Albadalejo, de Mutxamel, por su espacio web ‘La criatura creativa’; el segundo clasificado, que ha obtenido 1.000 euros, ha sido Manuel Jesús Pérez Leal, de Petrer, por ‘Nueces y Neuronas’ y el tercero, Luis Miguel Alite Yáñez, de Alicante, quien ha recibido 500 euros por su blog ‘Key Dance Magazine’.

En el apartado de Trabajo Musical, el primer premio en la modalidad Solista, dotado con 1.500 euros, ha recaído en el alcoyano Hilario de Gracia Soto por ‘Used to fly’, mientras que el segundo puesto ha ido a parar al eldense Francisco Blanco Lifante, quien ha recibido 1.000 euros por su tema ‘Mil metros’. El tercero, con 500 euros, ha sido para Andrea Borrás López, natural de El Campello, por ‘Dame tu mano’. Por su parte, en la sección Grupo, los componentes de Olivia, de Petrer, han obtenido el primer premio -1.800 euros- con ‘Al norte de Europa’; los de No More Knobs, de Elda, y su trabajo ‘Universe’, el segundo, -1.200 euros-, y los de La Jetee, de Alicante, el tercero, dotado con 500 euros por su tema ‘Cuando se acaba la fiesta’.

Además, en la categoría de Fotografía, el alicantino Javier Galiana Seguí ha ganado los 1.000 euros del primer premio por su imagen ‘Superstar’, mientras que la también alicantina Cynthia Férex Alarcón con ‘Jaque Mate’ y el santapolero Jesús Antonio Ambit Molero con ‘Espiral de Foc’ han obtenido el segundo -700 euros- y el tercer premio -300 euros-, respectivamente.

Finalmente, en el apartado de Relato Breve los tres ganadores han sido Alicia Marín López, de Alicante, con ‘La librería de la esquina’; Joaquín García Pérez, de Guardamar del Segura, con ‘No estoy loca’ y Alba Varón Vicente, también de Alicante, con ‘El precio’. Los premios han ascendido a 1.500, 1.000 y 500 euros, respectivamente.

La XVI Gala de los Premios Provinciales de la Juventud, que ha congregado a más de 200 personas, ha contado este año con la actuación de la compañía de improvisación teatral ImproVivencia, quien ha deleitado al público asistente con sus divertidas y espontáneas representaciones pedagógicas.